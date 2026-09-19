Home > दिल्ली > DUSU Election Result 2026: ABVP को तीन पद, तो NSUI हुई चारों खाने चीत, निर्दलीय उम्मीदवार ने भी… डूसू चुनाव का रिजल्ट जारी

DUSU Election Result 2026: ABVP को तीन पद, तो NSUI हुई चारों खाने चीत, निर्दलीय उम्मीदवार ने भी… डूसू चुनाव का रिजल्ट जारी

DUSU Election Result 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव का रिजल्ट शनिवार 19 सितंबर 2026 को सामने आ गया है. इस बार मुकाबला सिर्फ ABVP और NSUI के बीच नहीं रहा, बल्कि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी केंद्रीय पैनल में अपनी जगह बना ली.

By: Shristi S | Published: September 19, 2026 5:04:29 PM IST

डूसू चुनाव का रिजल्ट जारी
डूसू चुनाव का रिजल्ट जारी


DUSU Election Result 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव का रिजल्ट शनिवार 19 सितंबर 2026 को सामने आ गया है. इस बार मुकाबला सिर्फ ABVP और NSUI के बीच नहीं रहा, बल्कि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी केंद्रीय पैनल में अपनी जगह बना ली. नतीजों में ABVP ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर जीत दर्ज की, जबकि, उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन के नाम रहा. वहीं NSUI चारों खाने चीत हो गई यानी वह कोई भी केंद्रीय पदों में से अपना नाम नहीं कर सकी. 

अध्यक्ष पद पर यश डबास की जीत

डूसू के सबसे चर्चित अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास और NSUI के विजय शंकर मीना के बीच बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला. शुरुआती और बीच के रुझानों में दोनों उम्मीदवारों के बीच बढ़त लगातार बदलती रही. आखिरकार यश डबास ने अध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया. 

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सचिव पद पर रिया छाबड़ी विजयी

सचिव पद पर ABVP की रिया छाबड़ी ने जीत दर्ज की. इस पद पर उनका मुकाबला NSUI की नम्रता चौधरी से था. काउंटिंग के दौरान रिया लगातार आगे बनी रहीं और अंतिम नतीजे में उन्होंने यह सीट अपने नाम कर ली. 

निर्दलीय दीपांशु शौकीन ने किया बड़ा उलटफेर

उपाध्यक्ष पद का नतीजा इस चुनाव के सबसे चर्चित पहलुओं में रहा. निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने ABVP और NSUI के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए यह पद जीत लिया. काउंटिंग के दौरान वह लगातार बढ़त बनाए हुए थे. 

40.46 फीसदी हुआ था मतदान

इस साल डूसू चुनाव में 40.46 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. मतदान 18 सिंतबर को हुआ था और 19 सितंबर को वोटों की गिनती की गई. चुनाव में ABVP, NSUI और AISA-SFI गठबंधन समेत कई उम्मीदवार मैदान में थे. 

NSUI ने लगाए थे प्रशासन पर आरोप

काउंटिंग के दौरान NSUI की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की निष्पक्षता को लेकर आरोप लगाए गए थे. संगठन ने प्रशासन पर ABVP के समर्थन में काम करने का आरोप लगाते हुए छात्रों से स्टेडियम पहुंचने की अपील की थी. 

Tags: ABVPdelhiDUSU Election 2026
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