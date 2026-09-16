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DUSU Election 2026 : सत्यवती कॉलेज में भिड़े छात्र, मारपीट में घायल होकर पहुंचे अस्पताल

DUSU Election 2026: दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान सत्यवती कॉलेज के दो छात्र घायल हो गए. यह झगड़ा उत्तर-पश्चिम दिल्ली के भारत नगर में छात्रों के दो गुटों के बीच हुआ.

By: JP Yadav | Published: September 16, 2026 9:36:27 AM IST

DUSU Election 2026 : सत्यवती कॉलेज में भिड़े छात्र, मारपीट में घायल होकर पहुंचे अस्पताल
DUSU Election 2026 : सत्यवती कॉलेज में भिड़े छात्र, मारपीट में घायल होकर पहुंचे अस्पताल


DUSU Election 2026 : दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (Delhi University Students Union) के वर्ष 2026 के चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार (18 सितंबर 2026) को होगा. वोटों की गिनती और नतीजे अगले दिन यानी शनिवार (19 सितंबर, 2026) को आएंगे.  इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले उत्तर-पश्चिम दिल्ली के भारत नगर स्थित सत्यवती कॉलेज से मारपीट की खबर सामने आई है.  छात्र संघ चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कॉलेज के 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया. इसमें कॉलेज के 2 छात्र घायल हो गए और 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. पुलिस ने घायल छात्रों की पहचान अंश और भविष्य चौधरी के तौर पर की है. दोनों की उम्र 19 वर्ष के आसपास बताई जा रही है. दोनों को तत्काल ही इलाज के लिए दीप चंद बंधु अस्पताल ले जाया गया है.

कैंपस में हुई झड़प की जांच जारी

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मारपीट की इस घटना के दौरान दोनों स्टुडेंट छात्र संघ चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बहस के दौरान गोली चलने और मारपीट की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. हालांकि, पुलिस ने इस घटना को कॉलेज के छात्रों के बीच झगड़ा बताया और कहा कि वे मेडिकल जांच रिपोर्ट और शुरुआती पूछताछ के आधार पर जरूरी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं.

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एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को भारत नगर में वज़ीरपुर गांव के पास सत्यवती कॉलेज के 2 छात्रों अंश (19) और भविष्य चौधरी (19) के बीच झगड़ा हुआ. क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को भी मौके पर दो क्षतिग्रस्त गाड़ियां मिलीं. अधिकारी ने बताया कि जांच के तहत घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए गए. पुलिस झगड़े की वजह बनी परिस्थितियों की जांच कर रही है और घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए इलाके के CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। उन्होंने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है. 

Tags: DUSU Election
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