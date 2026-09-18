Home > दिल्ली > DUSU Election 2026: DUSU चुनाव का मेन मुद्दा बना सत्य निकेतन कांड! क्या 104 साल बाद क्या DU करेगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव

DUSU Election 2026: DUSU चुनाव का मेन मुद्दा बना सत्य निकेतन कांड! क्या 104 साल बाद क्या DU करेगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव

DUSU Election 2026: सालों से, DUSU चुनाव कैंपस की जानी-पहचानी दिक्कतों FYUP और NEP, फीस बढ़ोतरी, महिलाओं की सुरक्षा, मेट्रो में छूट, प्लेसमेंट और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के इर्द-गिर्द घूमते रहे हैं. 2023 में, चार साल के गैप के बाद स्टूडेंट इलेक्शन की वापसी ने FYUP

By: Heena Khan | Published: September 18, 2026 9:47:24 AM IST

DUSU Election 2026
DUSU Election 2026


DUSU Election 2026: सालों से, DUSU चुनाव कैंपस की जानी-पहचानी दिक्कतों FYUP और NEP, फीस बढ़ोतरी, महिलाओं की सुरक्षा, मेट्रो में छूट, प्लेसमेंट और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के इर्द-गिर्द घूमते रहे हैं. 2023 में, चार साल के गैप के बाद स्टूडेंट इलेक्शन की वापसी ने FYUP, बढ़ते PG किराए और हॉस्टल की कमी को एजेंडा में ला दिया. 2024 में, लड़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर, ICCs और FYUP को वापस लेने तक बढ़ गई. लेकिन 2026 में, चुनाव को एक और ज़रूरी मुद्दा मिल गया है. एक स्टूडेंट के सिर पर छत.

इस बार DUSU चुनाव क्यों है चर्चा में?

हॉस्टल अब सिर्फ़ मैनिफेस्टो में दबी एक और चीज़ नहीं रहे, वे कैंपेन का सेंटर बन गए हैं, जिसमें बड़े स्टूडेंट ग्रुप्स के रहने की जगह के वादे सीटों की भारी कमी और महंगे PGs और किराए के कमरों पर बढ़ती निर्भरता के खिलाफ़ आ रहे हैं. और फिर आई पॉलिटिकल चिंगारी. दिल्ली सरकार के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल के ऐलान ने स्टूडेंट हाउसिंग को चुनावी सुर्खियों में और भी ला दिया है, जबकि हाल ही में सत्य निकेतन बिल्डिंग गिरने से यह सवाल कि DU के स्टूडेंट्स कहाँ रहते हैं, और वे वहाँ कितनी सुरक्षित रूप से रहते हैं, नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन हो गया है.

You Might Be Interested In

आज, जब स्टूडेंट्स वोट दे रहे हैं, तो हॉस्टल शायद इस बात का सबसे ठोस निशान हो सकता है कि यह चुनाव असल में किस बारे में है. सिर्फ़ कैंपस पॉलिटिक्स ही नहीं, बल्कि दिल्ली में रहने और पढ़ाई का खर्च भी.

Aaj Ka Rashifal 18 September 2026: आज किन राशियों को मिलेगा आर्थिक क्षेत्र में लाभ? दैनिक राशिफल से जानिए

वादा और आतिशबाजी

15 सितंबर को, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार 10,000 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की सुविधाएँ बनाएगी और स्टूडेंट अकोमोडेशन पर एक बड़ी पॉलिसी बनाएगी. सरकार ने कहा कि जगहों की पहचान कर ली गई है और ये सुविधाएँ दिल्ली भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के पुरुष और महिला स्टूडेंट्स के लिए खुली रहेंगी. डिमांड-सप्लाई के अंतर का अंदाज़ा लगाने और ज़मीन की उपलब्धता की जाँच करने के लिए एक 18 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें खाली सरकारी ज़मीन और बिल्डिंग्स का संभावित इस्तेमाल भी शामिल है.

Sitamarhi Viral Video: गणेश उत्सव में मर्यादा तार-तार, दो लड़कियों ने पकड़े… फिर किया गंदा डांस, आर्केस्ट्रा का वीडियो वायरल

Tags: DUSU Election 2026Satya Niketan Building Collapse
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शुक्रवार को कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 17, 2026

बैंक में लोन अप्लाई कैसे करें?

September 17, 2026

गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?

September 16, 2026

किसानों के लिए कौन सी स्कीम हैं?

September 16, 2026

आम्रपाली दुबे के 5 सबसे खतरनाक गाने

September 16, 2026

निक जोनस की पर्सनल और प्रोफेशनल के बारे में

September 16, 2026
DUSU Election 2026: DUSU चुनाव का मेन मुद्दा बना सत्य निकेतन कांड! क्या 104 साल बाद क्या DU करेगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

DUSU Election 2026: DUSU चुनाव का मेन मुद्दा बना सत्य निकेतन कांड! क्या 104 साल बाद क्या DU करेगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव
DUSU Election 2026: DUSU चुनाव का मेन मुद्दा बना सत्य निकेतन कांड! क्या 104 साल बाद क्या DU करेगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव
DUSU Election 2026: DUSU चुनाव का मेन मुद्दा बना सत्य निकेतन कांड! क्या 104 साल बाद क्या DU करेगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव
DUSU Election 2026: DUSU चुनाव का मेन मुद्दा बना सत्य निकेतन कांड! क्या 104 साल बाद क्या DU करेगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव
DUSU Election 2026: DUSU चुनाव का मेन मुद्दा बना सत्य निकेतन कांड! क्या 104 साल बाद क्या DU करेगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव