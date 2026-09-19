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DUSU Election 2026 Result: नतीजों से पहले ही ABVP का दिखा जलवा! दिल्ली के इन कॉलेजों में मार ली बाजी; अब सिर्फ फाइनल नतीजों का इंतजार

DUSU Election 2026 Result: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव 2026 का नतीजा आज, 19 सितंबर, 2026 को घोषित किया जाएगा. वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है.

By: Heena Khan | Published: September 19, 2026 8:37:07 AM IST

DUSU Election 2026
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DUSU Election 2026 Result: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव 2026 का नतीजा आज, 19 सितंबर, 2026 को घोषित किया जाएगा. वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने प्रेसिडेंट के लिए यश डबास और वाइस-प्रेसिडेंट के लिए ईशु मौर्य को मैदान में उतारा है, जबकि NSUI ने दोनों पदों के लिए विजय शंकर मीणा और वीर चतरथ को मैदान में उतारा है.

कितनी परसेंट हुई वोटिंग 

दिल्ली यूनिवर्सिटी के 52 पोलिंग सेंटर से मिले डेटा के मुताबिक, शुक्रवार, 18 सितंबर को हुई वोटिंग के दौरान 40.46 परसेंट वोटिंग हुई, जो पिछले तीन सालों में सबसे ज़्यादा है. पिछले साल 39.5% वोटिंग हुई थी. पोलिंग दो स्टेज में हुई, पहला स्टेज सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरा स्टेज शाम के स्टूडेंट्स के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक हुआ.

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ABVP का दिखाए दबदबा 

DUSU चुनाव में ABVP ने नतीजे से पहले ही कई कॉलेजों में अहम पद हासिल कर लिए हैं, जैसे कि ABVP ने अदिति महाविद्यालय, श्री अरबिंदो कॉलेज (मॉर्निंग), डॉ. बीआर अंबेडकर कॉलेज, भारती कॉलेज और शिवाजी कॉलेज में सभी चार अहम पद जीत लिए हैं. रामजस कॉलेज में, ABVP के उम्मीदवारों ने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सेंट्रल काउंसलर और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पदों पर जीत हासिल की है.

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52 कॉलेज लेते हैं चुनाव में हिस्सा 

दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ और साउथ कैंपस में 91 कॉलेज हैं, लेकिन सिर्फ़ 52 कॉलेज और फैकल्टी ही सीधे DUSU चुनाव में हिस्सा लेते हैं. सेंट स्टीफंस कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज और जीसस एंड मैरी कॉलेज उन कॉलेजों में से हैं जिन्हें चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने जीत के जुलूस पर रोक लगा दी है और दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह यह पक्का करे कि DUSU चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद सड़कों, हॉस्टल और कॉलेजों के अंदर ऐसा कोई जुलूस न निकाला जाए. आदेश का उल्लंघन करने वाले छात्रों को सज़ा दी जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Tags: delhi newsDUSU Election 2026
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