Home > दिल्ली > DUSU Election 2026-27: कौन हैं यश डबास, इशू मौर्य, रिया छाबड़ी और लक्ष्यराज सिंह? जिनके चेहरों पर ABVP ने लगाया दांव

DUSU Election 2026-27: कौन हैं यश डबास, इशू मौर्य, रिया छाबड़ी और लक्ष्यराज सिंह? जिनके चेहरों पर ABVP ने लगाया दांव

DUSU Election 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला एक बार फिर गरमाने लगा है. DUSU चुनाव 2026-27 के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने शुक्रवार 11 सिंतबर 2026 को अपने चार उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है.

By: Shristi S | Published: September 11, 2026 7:22:16 PM IST

कौन हैं यश डबास, इशू मौर्य, रिया छाबड़ी और लक्ष्यराज सिंह?
कौन हैं यश डबास, इशू मौर्य, रिया छाबड़ी और लक्ष्यराज सिंह?


ABVP Candidates 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला एक बार फिर गरमाने लगा है. DUSU चुनाव 2026-27 के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने शुक्रवार 11 सिंतबर 2026 को अपने चार उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है. इस बार संगठन के पैनल में ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड सिर्फ छात्र राजनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किसी का नाता अंतरराष्ट्रीय खेलों से है तो कोई कानून की पढ़ाई कर रहा है, वहीं एक उम्मीदवार किसान परिवार से आती हैं और इंटर-कॉलेज स्तर पर बास्केटबॉल खेल चुकी हैं. 

ABVP ने अध्यक्ष पद के लिए यश डबास, उपाध्यक्ष पद के लिए इशू मौर्य, सचिव पद के लिए रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद के लिए लक्ष्यराज सिंह को मैदान में उतारा है. ऐसे में आइए जानते हैं इन चारों उम्मीदवारों की शिक्षा, खेल और छात्र राजनीति से जुड़ी पूरी प्रोफाइल.

You Might Be Interested In

कौन हैं यश डबास?

ABVP ने DUSU अध्यक्ष पद के लिए यश डबास को अपना उम्मीदवार बनाया है. यश दिल्ली के कंझावाला के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है. यश की पहचान एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के टेनिस खिलाड़ी के रूप में भी रही है. वह स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया में आयोजित ITF प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं. इसके अलावा वह CBSE नेशनल्स, SGFI नेशनल्स, खेलो इंडिया और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 जैसे प्रतियोगिताओं के लिए भी चयनित हुए हैं. उन्होंने उत्तर भारत विश्वविद्यालय खेलों में दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व भी किया है. फिलहाल, यश DU के बुद्धिस्ट स्टडीज विभाग में पढ़ाई कर रहे हैं. 

कौन हैं इशू मौर्य?

ABVP ने वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए ईशु मौर्य को नॉमिनेट किया है. मूल रूप से वाराणसी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले ईशु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है. ईशु 2021 से ABVP से जुड़े हुए हैं. उन्होंने सत्यवती कॉलेज मॉर्निंग यूनिट के प्रेसिडेंट और स्टूडेंट्स फॉर सेवा के को-कन्वीनर के तौर पर काम किया है. उन्हें स्टूडेंट लीडरशिप, डिबेट और पब्लिक डायलॉग में दिलचस्पी रही है. ईशु अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं. ऑर्गनाइज़ेशन में काम करने का उनका अनुभव DUSU चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है.

कौन हैं रिया छाबड़ी?

ABVP ने सेक्रेटरी पद के लिए रिया छाबड़ी को नॉमिनेट किया है. रिया दिल्ली के बदरपुर के मोड़बंद गांव की रहने वाली हैं और एक किसान परिवार से हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री अरबिंदो कॉलेज से पढ़ाई की है. अपनी पढ़ाई के साथ-साथ रिया स्पोर्ट्स में भी शामिल रही हैं. वह एक इंटर-कॉलेज बास्केटबॉल प्लेयर हैं. वह अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री अरबिंदो कॉलेज में अपने BA प्रोग्राम के चौथे साल में हैं. ABVP पैनल में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी उनकी कैंडिडेसी जरूरी है. यह देखना बाकी है कि रिया अपने एकेडमिक और स्पोर्ट्स बैकग्राउंड को स्टूडेंट पॉलिटिकल मुद्दों के साथ कैसे जोड़ती हैं.

कौन हैं लक्ष्यराज सिंह?

ABVP ने जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए लक्ष्यराज सिंह को मैदान में उतारा है. वह मूल रूप से राजस्थान के चुरू जिले के रहने वाले हैं. लक्ष्यराज के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर ऑफ़ साइंस की डिग्री है. लक्ष्यराज एक इंटरनेशनल लेवल के हैंडबॉल प्लेयर हैं और उन्होंने एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने नेशनल गेम्स में राजस्थान और नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी प्रतिनिधित्व किया है. लक्ष्यराज अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं. इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अनुभव के साथ, वह अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं.

18 सितंबर को वोटिंग, कैंपेन तेज़ होगा

DUSU चुनाव 2026-27 के लिए वोटिंग 18 सितंबर को होनी है. ABVP और NSUI, दोनों बड़े स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन ने अपने पैनल अनाउंस कर दिए हैं. NSUI ने प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए विजय शंकर मीणा को नॉमिनेट किया है. इसलिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में चुनावी मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है.

Tags: ABVPDUSU Electionhome-hero-pos-1
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों...

September 11, 2026

शुक्रवार को ओटीटी पर 6 फिल्में हो रहीं रिलीज

September 11, 2026

6 हसीनाएं, जिन्होंने फिल्मों में निभाई चुड़ैल और भूतनी के...

September 11, 2026

KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

September 9, 2026

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026

बेहद काम के हो सकते हैं iPhone के ये 5...

September 9, 2026
DUSU Election 2026-27: कौन हैं यश डबास, इशू मौर्य, रिया छाबड़ी और लक्ष्यराज सिंह? जिनके चेहरों पर ABVP ने लगाया दांव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

DUSU Election 2026-27: कौन हैं यश डबास, इशू मौर्य, रिया छाबड़ी और लक्ष्यराज सिंह? जिनके चेहरों पर ABVP ने लगाया दांव
DUSU Election 2026-27: कौन हैं यश डबास, इशू मौर्य, रिया छाबड़ी और लक्ष्यराज सिंह? जिनके चेहरों पर ABVP ने लगाया दांव
DUSU Election 2026-27: कौन हैं यश डबास, इशू मौर्य, रिया छाबड़ी और लक्ष्यराज सिंह? जिनके चेहरों पर ABVP ने लगाया दांव
DUSU Election 2026-27: कौन हैं यश डबास, इशू मौर्य, रिया छाबड़ी और लक्ष्यराज सिंह? जिनके चेहरों पर ABVP ने लगाया दांव
DUSU Election 2026-27: कौन हैं यश डबास, इशू मौर्य, रिया छाबड़ी और लक्ष्यराज सिंह? जिनके चेहरों पर ABVP ने लगाया दांव