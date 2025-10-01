Dussehra Weather 2025 : दशहरा के दिन कैसा रहेगी दिल्ली का मौसम, अभी कर लें चेक
Dussehra Weather 2025 : दिल्ली में कुछ दिनों से काफी गर्मी हो रही थी और अब मंगलवार को दिल्ली में बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: October 1, 2025 6:33:35 PM IST

Dussehra Weather 2025 : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी.मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग आधा डिग्री कम रहा. वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राजधानी सहित आसपास के इलाकों में बारिश के हालात बने.

मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि, गुरुवार को बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है. इसके बाद तीन दिन, यानी 3, 4 और 5 अक्टूबर को बारिश रुक जाएगी और मौसम ड्राई रहेगा. इस दौरान तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है.

नया पश्चिमी विक्षोभ करेगा असर

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 4 अक्टूबर से एक नया और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा. इसका असर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों में साफ तौर पर नजर आएगा. वहीं, पूर्वोत्तर अरब सागर और सौराष्ट्र तट के पास बने निम्न दबाव क्षेत्र से जुड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी पूर्वी राजस्थान से दक्षिण-पश्चिम यूपी तक सक्रिय है. इससे निचले इलाकों में नमी बढ़ेगी और मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.

6 और 7 अक्टूबर को तेज बारिश  

मौसम विभाग ने 6 और 7 अक्टूबर के लिए दिल्ली-एनसीआर में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है. इस दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं. खास बात ये है कि इन दो दिनों में तेज हवाएं भी चलेंगी, जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर कुछ क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. ये स्थिति स्थानीय लेवल पर यातायात और दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है.

लोगों को क्या बरतनी चाहिए सावधानी

विशेषज्ञों का कहना है कि 6 और 7 अक्टूबर के दौरान लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. खुले स्थानों पर खड़े वाहनों और ढांचों को तेज हवाओं से नुकसान हो सकता है. साथ ही गरज-चमक के समय खुले मैदानों में न रुकने और बिजली के उपकरणों का सावधानी से उपयोग करने की सलाह दी गई है.

