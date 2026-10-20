Dussehra Traffic Advisory: दिल्ली में दशहरे पर जाम से बचना है तो अपनाएं ये सलाह, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए निर्देश

Dussehra Traffic Advisory: दशहरा 2026 का त्योहार 20 अक्टूबर यानी आज मनाया जाएगा. इसे देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. लोगों की सुरक्षा, भीड़ को संभालने और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, अकेले दिल्ली में करीब 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इन्हें प्रमुख जगहों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, मंदिरों और रावण दहन स्थलों पर तैनात किया जाएगा. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी भीड़भाड़ वाली जगहों का निरीक्षण करेंगे.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

वहीं, गुरुग्राम में 66 रावण दहन स्थलों, 17 धार्मिक जुलूसों और अन्य कार्यक्रमों की सुरक्षा के लिए करीब 2,200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. फरीदाबाद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1,200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. पुलिस का कहना है कि त्योहार के दौरान जेब काटने, मोबाइल छीनने और चोरी जैसी घटनाओं को रोकने पर भी खास ध्यान दिया जाएगा.

दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक एडवाइजरी

पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में रावण दहन के 12 बड़े और 54 छोटे आयोजन स्थलों की पहचान की है. इनमें से 16 आयोजन ईस्ट जोन, 23 वेस्ट जोन, 7 साउथ जोन और 20 मानेसर जोन में आते हैं. पुलिस के मुताबिक, रावण दहन के 12 बड़े आयोजन स्थलों पर एक-एक फायर टेंडर, एंबुलेंस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे. इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर पुलिस जोन में दो फायर टेंडर और दो एंबुलेंस स्टैंडबाय पर रखी जाएंगी.

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सीआर पार्क और ग्रेटर कैलाश-2 के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली के चितरंजन पार्क (सीआर पार्क) और ग्रेटर कैलाश-2 में दुर्गा पूजा समारोहों के कारण 16 अक्टूबर से ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए गए थे. ये प्रतिबंध 20 अक्टूबर को भी जारी रहेंगे. यहां रोजाना शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक पर पाबंदियां रहेंगी.

पुलिस ने श्रद्धालुओं और आम लोगों को सलाह दी है कि वे इन बातों का ध्यान रखें:

– ट्रैफिक से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें.

– प्रभावित सड़कों पर जाने से बचें.

– सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी पार्क न करें.

– घर से निकलने से पहले अतिरिक्त समय लेकर चलें, ताकि ट्रैफिक के कारण देरी न हो.

दशहरे के दौरान दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर भीड़ जुटने की संभावना है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पुलिस के निर्देशों का ध्यान रखें.