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Delhi: DU सत्याग्रह चौथे दिन भी जारी, भूख हड़ताल पर अड़े छात्र; मांगों पर नहीं बनी बात

DU Hunger Strike: दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का आंदोलन तेज़ होता जा रहा है. DU सत्याग्रह आज चौथे दिन भी जारी रहा, जबकि भूख हड़ताल शुरू हुए दो दिन हो गए. स्टूडेंट्स का आरोप है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक उनकी मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है.

By: Shristi S | Published: July 30, 2026 10:11:08 PM IST

DU सत्याग्रह चौथे दिन भी जारी, भूख हड़ताल पर अड़े छात्र
DU सत्याग्रह चौथे दिन भी जारी, भूख हड़ताल पर अड़े छात्र


DU Satyagraha Students Protest: दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का आंदोलन तेज़ होता जा रहा है. DU सत्याग्रह आज चौथे दिन भी जारी रहा, जबकि भूख हड़ताल शुरू हुए दो दिन हो गए.

स्टूडेंट्स का आरोप है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक उनकी मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है. कांग्रेस के सीनियर लीडर संदीप दीक्षित भी प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचे और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को सपोर्ट दिया.

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दो दिन से चल रही है स्टूडेंट्स की भूख हड़ताल

दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में DU सत्याग्रह चौथे दिन भी जारी रहा. प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी भूख हड़ताल दो दिन से चल रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी उनकी मांगों को लेकर बेपरवाह दिख रहा है. उनकी मांगों पर पॉजिटिव जवाब देने के बजाय, वाइस चांसलर अपनी बात पर अड़े हुए हैं.

वाइस चांसलर का डेलीगेशन ने भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की

प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि वाइस चांसलर का डेलीगेशन प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचा और उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिला. स्टूडेंट्स का आरोप है कि उनकी मांगों पर बात करने के बजाय, डेलीगेशन ने उनके साथी भूख हड़ताल करने वालों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की धमकी दी.

वाइस चांसलर के खिलाफ अपने आरोप पब्लिक में रखेंगे स्टूडेंट

स्टूडेंट लीडर्स ने ऐलान किया कि वे अब से हर दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ अपने आरोप पब्लिक में रखेंगे. इस बीच, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस ने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को तारीफ़ के लेटर जारी किए, और उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए हिम्मत दी. स्टूडेंट लीडर्स ने साफ़ कहा कि DU सत्याग्रह और भूख हड़ताल दोनों तब तक जारी रहेंगे जब तक उनकी मांगों पर कोई पक्का फ़ैसला नहीं हो जाता.

Tags: delhidelhi universityhunger strikestudent protest
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