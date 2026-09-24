DU Girl Assault Case: अब दिल्ली में बिहार जैसा कांड, डीयू की 2 छात्राओं के साथ चलती कार में किया दुष्कर्म

DU Girl Student Assault Case: देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ ज्यादती और दुष्कर्म की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मामला दिल्ली विश्वविद्यालय की 2 छात्राओं से जुड़ा है. आरोप है कि पहले तो दोनों छात्राओं का पीछा किया गया, फिर इसके बाद उनके साथ एसयूवी गाड़ी में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया.



दिल्ली पुलिस ने गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को बताया कि बुधवार रात उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में हकीकत पार्क के पास पोस्ट ग्रेजुएएशन की पढ़ाई कर रही दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) की दो छात्राओं का पीछा किया गया. कम से कम चार लोगों ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया. पुलिस ने कहा कि उन लोगों ने छात्राओं के साथ गाली-गलौज की और भद्दी बातें कहीं, फिर वहां से भाग गए. पुलिस ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है.



डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (नॉर्थ-वेस्ट) आकांक्षा यादव ने बताया कि मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि हमने चारों आरोपियों की पहचान कर ली है और उन्हें पकड़ने के लिए टीमें छापेमारी कर रही हैं. DCP के मुताबिक, यह घटना बुदवार रात करीब 9:30 बजे मुखर्जी नगर में हकीकत पार्क के पास हुई. दोनों छात्राएं पैदल जा रही थीं. इस दौरान टाटा सफारी SUV में सवार कम से कम चार लोगों की उनसे सड़क पर गाड़ी को रास्ता देने को लेकर बहस हो गई.

बहस के दौरान छात्राओं के साथ हुई थी बदतमीजी

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि बहस के दौरान उन लोगों ने छात्राओं के साथ गाली-गलौज की और भद्दी बातें कहीं. उन्होंने छात्राओं का पीछा भी किया और वहां से जाने से पहले उनके साथ बदसलूकी की.

नमन नाम का युवक चला रहा था कार

DCP आकांक्षा यादव ने बताया कि मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में DU की दो छात्राओं में से एक से छेड़छाड़ की लिखित शिकायत मिली थी. दोनों MA फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं. इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई. जांच के दौरान घटना में शामिल बताई जा रही कार (रजिस्ट्रेशन नंबर DL11CF4447) के मालिक का पता लगाया गया. पता चला कि नमन नाम का व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और उसके साथ दो-तीन और लोग थे.

सोमवार को भी आया था ऐसा ही मामला

DU की दो छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की यह घटना दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में बंदूक की नोक पर तीन लोगों द्वारा 17 साल की लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना के दो दिन बाद हुई. आरोपी ने पुलिसकर्मी बनकर लड़की और उसके 17 साल के पुरुष दोस्त को कथित तौर पर धमकाया. लड़की अपने 17वें जन्मदिन पर अपने पुरुष दोस्त के साथ पार्क गई थी. इसी दौरान सोमवार को शाम करीब 7:15 से 7:30 बजे के बीच यह कथित घटना हुई.