DU Election 2026: DUSU से पहले ABVP का कॉलेजों में दबदबा! कई कैंपस में जीतीं अहम पोस्ट; SFI को भी मिली जीत

DU College Election Results 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों में कॉलेज लेवल के स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अलग-अलग कैंपस में कई पोस्ट जीती हैं. ये रिज़ल्ट अलग-अलग कॉलेजों के हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) इलेक्शन के रिज़ल्ट नहीं हैं.

ABVP ने अदिति महाविद्यालय, श्री अरबिंदो कॉलेज (मॉर्निंग), डॉ. बीआर अंबेडकर कॉलेज, भारती कॉलेज और शिवाजी कॉलेज में सभी चार जरूरी पोस्ट जीती हैं. रामजस कॉलेज में, ABVP कैंडिडेट्स ने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सेंट्रल काउंसलर और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की पोस्ट जीती हैं.

ABVP ने कई कॉलेजों में जरूरी पोस्ट जीती हैं

श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में, ABVP कैंडिडेट्स ने प्रेसिडेंट और सेंट्रल काउंसलर की पोस्ट जीती हैं. केशव महाविद्यालय में, ABVP ने प्रेसिडेंट, वाइस-प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की पोस्ट जीती हैं. अब तक कॉलेज-वाइज़ रिज़ल्ट ये हैं:

अदिति महाविद्यालय: ABVP ने सभी पोस्ट जीती हैं.

श्री अरबिंदो कॉलेज (मॉर्निंग): ABVP ने सभी पोस्ट जीती हैं.

डॉ. बीआर अंबेडकर कॉलेज: ABVP ने सभी पोस्ट जीती हैं.

भारती कॉलेज: ABVP ने सभी पोस्ट जीतीं.

शिवाजी कॉलेज: ABVP ने सभी पोस्ट जीतीं.

रामजस कॉलेज: ABVP ने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सेंट्रल काउंसलर और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जीतीं.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज: ABVP ने प्रेसिडेंट और सेंट्रल काउंसलर जीते.

केशव महाविद्यालय: ABVP ने प्रेसिडेंट, वाइस-प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जीते.

SFI ने दो कॉलेजों में पोस्ट जीतीं

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने भी कॉलेज लेवल के चुनावों में पोस्ट जीती हैं. SFI ने जाकिर हुसैन कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट और भास्कराचार्य कॉलेज में प्रेसिडेंट पोस्ट जीतीं. इन कॉलेज-स्पेसिफिक नतीजों को DUSU नतीजों से कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए, जो प्रेसिडेंट, वाइस-प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के यूनिवर्सिटी-लेवल पोस्ट को कवर करेंगे. DUSU के लिए काउंटिंग 19 सितंबर को होनी है.