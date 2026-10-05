Drug Mafia Navpreet Singh: दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, तुर्किये से लाए गए ड्रग्स माफिया नवप्रीत सिंह का था ISI से कनेक्शन! कैसे मिल रहा था सपोर्ट?

Drug Mafia Navpreet Singh News: तुर्किये से भारत लाए गए कुख्यात ड्रग्स माफिया नवप्रीत सिंह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. नवप्रीत सिंह का नेटवर्क सिर्फ नार्को-ट्रैफिकिंग तक सीमित नहीं था. वह एक नार्को-टेरर (मॉड्यूल) का भी हिस्सा था. जांच एजेंसियों की जांच के दौरान इसी तरह के संकेत मिले हैं. सूत्रों के मुताबिक तो नवप्रीत के लिंक पाकिस्तान के कई बड़े आतंकी संगठनों से जुड़े मिले हैं. उसका कनेक्शन ISI के एजेंटों से भी था.

सूत्रों का दावा है कि ISI ने तुर्किये में उसके फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर दिए थे, जिससे नवप्रीत सिंह को ‘नवाब विर्क’ की पहचान मिली और उसने फर्जी नागरिकता हासिल की. वह विदेश में बैठकर पाकिस्तान व अफगानिस्तान से भारत में ड्राई फ्रूट्स सप्लाई की आड़ में ड्रग्स सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था. सूत्रों के अनुसार ISI के इशारे पर ड्रग्स के माध्यम से आने वाली रकम को भारत के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता.

दिल्ली पुलिस के रिमांड पर है नवप्रीत सिंह

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल एनडीआर की टीम उससे ड्रग सप्लाई चेन, फंडिंग और देश-विदेश में मौजूद सहयोगियों और उसके आतंकी नेटवर्क को लेकर पूछताछ करेगी. वह साल 2019 में फर्जी पासपोर्ट की मदद से विदेश भाग गया था. दिल्ली पुलिस के दो केस में नवप्रीत सिंह वांटेड था.

दरअसल, नवप्रीत दो बड़े नारकोटिक्स मॉड्यूल को विदेश में बेठकर ऑपरेट कर रहा था. एक केस में दिल्ली और फरीदाबाद से करीब 360 किग्रा हेरोइन जब्त की गई थी, जिसके तहत एक अफगान नागरिक समेत 11 आरोपी पकड़े गए.

दूसरे मामले में दिल्ली और यूपी से 333 किग्रा ड्रग्स बरामद हुई. इस केस में सात आरोपी पकड़े गए. दोनों मॉड्यूल अलग-अलग काम कर रहे थे, लेकिन दोनों का मास्टरमाइंड नवप्रीत था. दोनों मॉड्यूल से करीब दो हजार करोड़ से अधिक की ड्रग्स पकड़ी गई.

दिल्ली के घिटोरनी के एक किलो हेरोइन से खुला राज

पूरे मामले की शुरुआत साल 2021 में घिटोरनी इलाके से हुई थी. स्पेशल सेल ने करीब एक किलो हेरोइन के साथ रिजवान अहमद उर्फ रिजवान कश्मीरी को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में उसके कथित तौर पर अफगानिस्तान में बैठे एक ड्रग सप्लायर के निर्देश पर काम करने की जानकारी सामने आई.

इसके बाद जांच फरीदाबाद पहुंची और पुलिस ने गुरप्रीत सिंह तथा गुरजोत सिंह को गिरफ्तार किया. जांच आगे बढ़ने पर हेरोइन की बरामदगी बढ़ती चली गई. जांच में अफगानिस्तान से भारत तक ड्रग्स पहुंचाने के नेटवर्क नेक्सस का भी खुलासा हुआ. ड्राई फ्रूट्स व दूसरे माध्यम से ड्रग्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ रही थी.

पंजाब के कपूरथला जेल में हुई थी मुलाकात

जांच एजेंसियों को नवप्रीत और गुरप्रीत के पुराने संबंधों का भी पता चला है. पुलिस के अनुसार, दोनों की मुलाकात कपूरथला जेल में हुई थी, जहां वे अलग-अलग NDPS एक्ट मामलों में बंद थे. जेल से बाहर आने के बाद भी दोनों संपर्क में रहे. आरोप है कि बाद में नवप्रीत विदेश फरार हो गया और वहीं से भारत में एक्टिव ड्रग नेटवर्क को निर्देश देने लगा.

इसी नेटवर्क की एक अहम कड़ी प्रभदीप सिंह उर्फ हैरी को बताया गया है. पुलिस के मुताबिक, प्रभदीप भारत में नवप्रीत के निर्देशों को नेटवर्क तक पहुंचाता था और ड्रग कंसाइनमेंट की आवाजाही पर नजर रखता था. साल 2023 में भारत से फरार होने के बाद उसे अजरबैजान के बाकू से प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया. 13 मई 2026 को स्पेशल सेल की तीन लोगों की टीम ने सीबीआई के को ऑर्डिनेशन से उसे भारत वापस लाया था.

आगे जांच के दौरान अफगान नागरिक हजरत अली का नाम सामने आया. इसके कब्जे से करीब दो किलो हेरोइन और लगभग 100 किलो रसायन बरामद हुआ था. इसके बाद कथित अंतरराष्ट्रीय ड्रग सप्लाई नेटवर्क के कई संपर्कों को जोड़ने में मदद मिली. सूत्रों के मुताबिक तो नवप्रीत के पास से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े कई संदिग्ध मोबाइल नंबर तथा अलग-अलग देशों की विदेशी करेंसी मिलने की जानकारी सामने आई है.

अब इन नंबरों और फाइनेंसियल लेन-देन की जांच की जा रही है. इसके अलावा पुलिस कस्टडी के दौरान स्पेशल सेल की टीम नवप्रीत से उसके विदेश में बैठे एसोसिएट, भारत में एक्टिव नेटवर्क, ड्रग कंसाइनमेंट के रूट और सिंडिकेट की फंडिंग को लेकर पूछताछ करेगी.