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ट्विशा शर्मा केस के बीच दिल्ली में नई नवेली महिला की मौत, चौथी मंजिल से कूदी; ससुराल पर केस

Delhi Dowry Death Case: ट्विशा शर्मा मामले के बाद जहां एक तरफ जुड़े दुर्व्यवहार को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है, वहीं नई दिल्ली की एक 25 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली; उसके परिवार ने उसके पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

By: Shristi S | Last Updated: May 26, 2026 8:14:04 PM IST

ट्विशा शर्मा केस के बीच दिल्ली में नई नवेली महिला की मौत
ट्विशा शर्मा केस के बीच दिल्ली में नई नवेली महिला की मौत


Delhi Newly Married Woman Suicide: ट्विशा शर्मा मामले के बाद जहां एक तरफ जुड़े दुर्व्यवहार को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है, वहीं नई दिल्ली की एक 25 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली; उसके परिवार ने उसके पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस नवविवाहित महिला ने कथित तौर पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक इमारत की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. यह घटना सोमवार को हुई. पुलिस के अनुसार, गिरने के तुरंत बाद महिला को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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3 महीने पहले हुई थी शादी

शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला ने करीब तीन महीने पहले अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी. हालांकि, उसके परिवार ने आरोप लगाया है कि शादी के कुछ ही हफ्तों के भीतर उसके ससुराल में हालात बदल गए. परिवार वालों ने दावा किया कि शादी के करीब एक महीने बाद, पति और उसके रिश्तेदारों ने कथित तौर पर नकदी और सोने की मांग शुरू कर दी. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि महिला को इन मांगों को लेकर लगातार मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी.

कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही

परिवार के अनुसार, कथित प्रताड़ना के कारण पैदा हुए तनाव ने हाल के हफ्तों में महिला की मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाला था. एक पुलिस अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि की और बताया कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है. अधिकारी फिलहाल महिला के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं और उन परिस्थितियों का पता लगा रहे हैं जिनके कारण उसकी मृत्यु हुई. हाल के दिनों में, भारत के कई हिस्सों से दहेज से जुड़ी मौतों की कई खबरें सामने आई हैं.

Tags: delhiDowry HarassmentTwisha Sharma
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