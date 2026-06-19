Home > क्राइम > कथित दवा और उपकरण खरीद घोटाले मामले में ACB की बड़ी कार्रवाई, CPA के पूर्व प्रमुख डॉ. विनोद रंगा गिरफ्तार

कथित दवा और उपकरण खरीद घोटाले मामले में ACB की बड़ी कार्रवाई, CPA के पूर्व प्रमुख डॉ. विनोद रंगा गिरफ्तार

Vinod Kumar Ranga Arrested: दिल्ली में दवाइयों, सर्जिकल सामान, मेडिकल उपकरणों और दूसरे चिकित्सा सामग्री की खरीद में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने सीपीए के पूर्व प्रमुख डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार किया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 19, 2026 6:17:40 PM IST

कथित दवा और उपकरण खरीद घोटाले मामले में डॉ विनोद कुमार रंगा गिरफ्तार
कथित दवा और उपकरण खरीद घोटाले मामले में डॉ विनोद कुमार रंगा गिरफ्तार


Vinod Kumar Ranga Arrested: दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB), GNCTD ने डॉ. विनोद कुमार रंगा, जो पहले सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA), DGHS, GNCTD के हेड ऑफ ऑफिस (HOO) रहे हैं, को दवाइयों, सर्जिकल सामान, मेडिकल उपकरणों और दूसरे चिकित्सा सामग्री की खरीद में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ACB को यह शिकायत निदेशालय सतर्कता Directorate of Vigilance), GNCTD से मिली थी.

बताया जा रहा है कि शिकायत में आरोप लगाया गया था कि CPA, DGHS द्वारा बड़े स्तर पर खरीद प्रक्रियाओं में गड़बड़ियां की गईं. आरोप है कि कुछ सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों ने आपस में मिलीभगत आपराधिक साजिश कर टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किया, शर्तों और तकनीकी मानकों को इस तरह बनाया जिससे चुनिंदा कंपनियों को फायदा मिले, दूसरे काबिल कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर किया, सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया और निजी लोगों को गलत लाभ पहुंचाया.

You Might Be Interested In

किन सामानों के खरीद हो रही जांच

  • पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें
  • बेड शीट और लिनेन सामग्री
  • C-Arm रेडियोलॉजिकल उपकरण
  • एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन
  • ORS (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन)
  • सर्जिकल कंज्यूमेबल्स
  • दवाइयां और अन्य मेडिकल सामग्री

इसके अलावा. ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ सामान बहुत अधिक कीमतों पर खरीदे गए और टेंडर में ऐसी तकनीकी शर्तें रखी गईं जो कथित रूप से कुछ खास सप्लायर्स को फायदा पहुंचाने वाली थीं.

यह भी पढ़ें – घर से दूर मौत, एक ऐसा रहस्य जो कभी खत्म नहीं हुआ: ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ असल में क्या हुआ था?

आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज

इन सभी आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018), भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के आपराधिक साजिश से जुड़े प्रावधान के तहत जांच शुरू की गई.

डॉ. विनोद कुमार रंगा पर आरोप

जांच के दौरान ACB ने अलग-अलग खरीद फाइलों, सरकारी दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच की. ACB के अनुसार, कुछ महत्वपूर्ण खरीद फाइलें, जिनमें पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, लिनेन आइटम, C-Arm मशीन, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, ORS, सर्जिकल सामान और दवाइयों से जुड़े रिकॉर्ड शामिल थे, उपलब्ध नहीं कराए गए. आरोप है कि ये फाइलें डॉ. रंगा के पास व्यक्तिगत (personal custody) में थीं. जांच के दौरान डॉ. रंगा से पूछताछ की गई, लेकिन ACB के अनुसार वह कथित रूप से रिकॉर्ड उपलब्ध न होने और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.

गिरफ्तारी और कोर्ट कार्रवाई

18 जून 2026 को डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार किया. उन्हें 19 जून 2026 को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया. इस पूरे मामले पर एसीबी का बयान सामने आया है. जिसमें उनका कहना है कि पुलिस रिमांड के दौरान गायब फाइलों की बरामदगी, कथित बड़ी साजिश का खुलासा, अन्य अधिकारियों, सप्लायर्स और लाभार्थियों की भूमिका की जांच, पैसों के लेन-देन (money trail) का पता लगाने, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाने का प्रयास किया जाएगा. ACB के अनुसार मामले में शामिल अन्य सरकारी कर्मचारियों, निजी व्यक्तियों, सप्लायर्स और लाभार्थियों की भूमिका की भी जांच जारी है. इस पूरे मामले की आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें – Pm Viksit Bharat Rozgar Yojana: 15 लाख लोगों की लगी लॉटरी! पीएम मोदी आज जारी करेंगे ₹2400 करोड़, इन लोगों को होगा फायदा

Tags: crime newsdelhi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पेट की समस्याओं में कौन से फल खाएं?

June 19, 2026

ज्यादा हींग खाने के नुकसान

June 19, 2026

काजल अग्रवाल की 6 सुपरहिट फिल्में

June 19, 2026

गैस से छुटकारा पाने का आसान उपाय

June 19, 2026

किन्नौरी गर्ल अदिति नेगी ने द्रौपदी प्रथा को लेकर क्या...

June 18, 2026

ज्यादा गर्म पानी पीने के नुकसान

June 18, 2026
कथित दवा और उपकरण खरीद घोटाले मामले में ACB की बड़ी कार्रवाई, CPA के पूर्व प्रमुख डॉ. विनोद रंगा गिरफ्तार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कथित दवा और उपकरण खरीद घोटाले मामले में ACB की बड़ी कार्रवाई, CPA के पूर्व प्रमुख डॉ. विनोद रंगा गिरफ्तार
कथित दवा और उपकरण खरीद घोटाले मामले में ACB की बड़ी कार्रवाई, CPA के पूर्व प्रमुख डॉ. विनोद रंगा गिरफ्तार
कथित दवा और उपकरण खरीद घोटाले मामले में ACB की बड़ी कार्रवाई, CPA के पूर्व प्रमुख डॉ. विनोद रंगा गिरफ्तार
कथित दवा और उपकरण खरीद घोटाले मामले में ACB की बड़ी कार्रवाई, CPA के पूर्व प्रमुख डॉ. विनोद रंगा गिरफ्तार