कथित दवा और उपकरण खरीद घोटाले मामले में ACB की बड़ी कार्रवाई, CPA के पूर्व प्रमुख डॉ. विनोद रंगा गिरफ्तार

Vinod Kumar Ranga Arrested: दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB), GNCTD ने डॉ. विनोद कुमार रंगा, जो पहले सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA), DGHS, GNCTD के हेड ऑफ ऑफिस (HOO) रहे हैं, को दवाइयों, सर्जिकल सामान, मेडिकल उपकरणों और दूसरे चिकित्सा सामग्री की खरीद में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ACB को यह शिकायत निदेशालय सतर्कता Directorate of Vigilance), GNCTD से मिली थी.

बताया जा रहा है कि शिकायत में आरोप लगाया गया था कि CPA, DGHS द्वारा बड़े स्तर पर खरीद प्रक्रियाओं में गड़बड़ियां की गईं. आरोप है कि कुछ सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों ने आपस में मिलीभगत आपराधिक साजिश कर टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किया, शर्तों और तकनीकी मानकों को इस तरह बनाया जिससे चुनिंदा कंपनियों को फायदा मिले, दूसरे काबिल कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर किया, सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया और निजी लोगों को गलत लाभ पहुंचाया.

किन सामानों के खरीद हो रही जांच

पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें

बेड शीट और लिनेन सामग्री

C-Arm रेडियोलॉजिकल उपकरण

एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन

ORS (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन)

सर्जिकल कंज्यूमेबल्स

दवाइयां और अन्य मेडिकल सामग्री

इसके अलावा. ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ सामान बहुत अधिक कीमतों पर खरीदे गए और टेंडर में ऐसी तकनीकी शर्तें रखी गईं जो कथित रूप से कुछ खास सप्लायर्स को फायदा पहुंचाने वाली थीं.

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आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज

इन सभी आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018), भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के आपराधिक साजिश से जुड़े प्रावधान के तहत जांच शुरू की गई.

डॉ. विनोद कुमार रंगा पर आरोप

जांच के दौरान ACB ने अलग-अलग खरीद फाइलों, सरकारी दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच की. ACB के अनुसार, कुछ महत्वपूर्ण खरीद फाइलें, जिनमें पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, लिनेन आइटम, C-Arm मशीन, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, ORS, सर्जिकल सामान और दवाइयों से जुड़े रिकॉर्ड शामिल थे, उपलब्ध नहीं कराए गए. आरोप है कि ये फाइलें डॉ. रंगा के पास व्यक्तिगत (personal custody) में थीं. जांच के दौरान डॉ. रंगा से पूछताछ की गई, लेकिन ACB के अनुसार वह कथित रूप से रिकॉर्ड उपलब्ध न होने और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.

गिरफ्तारी और कोर्ट कार्रवाई

18 जून 2026 को डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार किया. उन्हें 19 जून 2026 को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया. इस पूरे मामले पर एसीबी का बयान सामने आया है. जिसमें उनका कहना है कि पुलिस रिमांड के दौरान गायब फाइलों की बरामदगी, कथित बड़ी साजिश का खुलासा, अन्य अधिकारियों, सप्लायर्स और लाभार्थियों की भूमिका की जांच, पैसों के लेन-देन (money trail) का पता लगाने, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाने का प्रयास किया जाएगा. ACB के अनुसार मामले में शामिल अन्य सरकारी कर्मचारियों, निजी व्यक्तियों, सप्लायर्स और लाभार्थियों की भूमिका की भी जांच जारी है. इस पूरे मामले की आगे की जांच जारी है.

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