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Delhi Metro के यात्री कृपया ध्यान दें, बंद हो गए 17 मेट्रो स्टेशन; लिस्ट देखकर ही निकलें घर से

Delhi Metro Rail Corporation : जंतर मंतर पर प्रदर्शन के चलते दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने शुक्रवार को 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं.

By: JP Yadav | Published: July 24, 2026 8:03:14 AM IST

Delhi Metro के यात्री कृपया ध्यान दें, बंद हो गए 17 मेट्रो स्टेशन; लिस्ट देखकर ही निकलें घर से
Delhi Metro के यात्री कृपया ध्यान दें, बंद हो गए 17 मेट्रो स्टेशन; लिस्ट देखकर ही निकलें घर से


 Delhi Metro Rail Corporation : सामाजिक कार्यकर्ता ने सोनम वांगचुक ने भले ही अपना अनशन (भूख हड़ताल) खत्म कर दिया हो, लेकिन दिल्ली के मंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्र-छात्राओं का धरना प्रदर्शन जारी है. शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को भी सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र यहां पर जमा है. बताया जा रहा है कि दिन चढ़ने के साथ ही यहां पर छात्रों की भीड़ बढ़ती जा रही है.  
इस बीच देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के जारी प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने शुक्रवार के लिए भी ताजा एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत DMRC बताया है कि शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को भी सुबह 7:30 बजे से 17 मेट्रो स्टेशन यात्री सेवाओं के लिए बंद कर दी गई हैं. यह नियम अगले आदेश तक लागू रहेगा. 

जो स्टेशन बंद किए गए हैं, उनमें राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, लोक कल्याण मार्ग,  इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान शामिल हैं. लोगों से कहा गया है कि इन जगहों पर आने के लिए दूसरे परिवहन का इस्तेमाल करें.

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ये स्टेशन रहेंगे बंद

लोक कल्याण मार्ग
राजीव चौक
पटेल चौक
रामकृष्ण आश्रम मार्ग
बाराखंबा रोड
सुप्रीम कोर्ट
सेवा तीर्थ
जनपथ
मंडी हाउस
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट
आईटीओ
दिल्ली गेट
इंद्रप्रस्थ
खान मार्केट
जोर बाग
शिवाजी स्टेडियम
झंडेवालान

मिलेगी इंटरचेंज की सुविधा

DMRC के मुताबिक, भले ही शुक्रवार को 17 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, लेकिन इंटरचेंज (लाइन बदलने) की सुविधा यात्री उपलब्ध रहेगी. यात्री राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर यात्री अपनी मेट्रो लाइन बदल सकेंगे। DMRC ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें.यात्रा शुक्रवार को भी मेट्रो के बजाय बस, ऑटो या अन्य वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें. यात्रियों को DMRC की आधिकारिक वेबसाइट, ऐप या सोशल मीडिया हैंडल पर अपडेट चेक करते रहने की सलाह दी गई है.

Tags: delhi newshome-hero-pos-2
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