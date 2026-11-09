मासूम बच्चे के पेट में घुसा रॉकेट बम, जश्न के बीच मौत बनकर आए पठाखे; दहाड़े मार-मारकर रोए मां-बाप!

10 Year Old Boy Death In Rocket Accident: पूरे भारत में दिवाली के मौके पर आग लगने की कई घटनाओं में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, और तीन अन्य लापता हो गए. कई शहरों में आग लगने की खबरें आईं, जिससे दुकानों, शोरूम और घरों को नुकसान पहुंचा. राजस्थान के पाली जिले में एक पटाखे की दुकान में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दिल्ली में रॉकेट पटाखे की चपेट में आने से एक 10 साल के लड़के की जान चली गई. महाराष्ट्र और जम्मू से लेकर सिक्किम और उत्तर प्रदेश तक, फायर सर्विस ने कई जगहों पर इमरजेंसी में मदद की. अकेले पुणे में लक्ष्मी पूजन के दौरान आग लगने की 63 घटनाएं हुईं, जबकि मुंबई में घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टी में कई आग लगने की खबरें आईं.

बच्चे के पेट में घुसा रॉकेट पटाखा

बाहरी दिल्ली के नरेला में दिवाली मनाने के दौरान एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई, जब उसके पेट में रॉकेट पटाखा लग गया. बताया जा रहा है कि बच्चा पटाखे जला रहा था, तभी रॉकेट उसे लगा, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद उसके परिवार वालों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया. पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जांच शुरू कर दी गई है.

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आग लगने से दो की मौत, तीन लापता

रविवार रात करीब 10 बजे राजस्थान के पाली जिले के फालना शहर में स्वर्ण मंदिर के पास एक पटाखे की दुकान में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति झुलस गया. बताया जा रहा है कि सड़क पर फोड़े जा रहे पटाखों की चिंगारी दुकान तक पहुंचने के बाद आग बाजार की तीन दुकानों तक फैल गई. पास की एक बैटरी की दुकान और एक कटलरी स्टोर भी प्रभावित हुए. दो स्कूटर, एक मोटरसाइकिल और एक साइकिल जलकर खाक हो गए.

आग पर काबू पाने के लिए बाली, सांडेराव और रावला से फायर टेंडर भेजे गए. घायल व्यक्ति को पाली के एक हॉस्पिटल ले जाया गया. दुकान के ऊपर बने घर में तीन लोगों के फंसे होने की आशंका थी. खबर है कि उनके मोबाइल फोन बंद थे, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. आग बुझाने की कोशिशें कम से कम 2.30 बजे तक जारी रहीं.

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