खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों पर छूट शुरू, कनॉट प्लेस में ग्राहकों की कमी
खादी भवन (Khadi Bhawan) में खादी के कपड़ों (Khadi Clothes) पर 20 प्रतिशत और ग्राम उद्योग (Village Industry) के सामान पर 10 प्रतिशत की छूट शुरू हो गई है, लेकिन ग्राहकों की भीड़ (Crowd of Customers) कम देखने को मिल रही है. इसकी एक वजह नए डिज़ाइन (New Designs) के कपड़ों की कमी हो सकती है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 5, 2025 12:08:33 PM IST

Discounts on Khadi : राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन में खादी के कपड़ों पर 20 प्रतिशत और ग्राम उद्योग के सामान पर 10 प्रतिशत की बंपर छूट शुरू हो गई है. लेकिन, छूट मिलने के बावजूद फिलहाल खादी भवन में ग्राहकों की भीड़ कम देखने को मिल रही है. कनॉट प्लेस की एंपोरियम बिल्डिंग (A-1) के एक हिस्से में अस्थायी रूप से बने इस खादी भवन में ग्राहकों की कमी देखने को मिल रही है. इसकी एक वजह यह भी बताई जा रहा है कि इस साल यहां नए डिज़ाइन के कपड़े फिलहाल अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं. 

महिलाओं के लिए विशेष उत्पाद: 

बेसमेंट में महिलाओं के लिए डिज़ाइनर कुर्ते, कपड़े और साड़ियां भी मिल रही है. 

वूलन आइटम: 

मैकेनाइज्ड फ्लोर में ऊनी कपड़ों को प्रमुखता दी जा रही है, जिनमें मेरिनो, मिक्स मेरिनो, टूविड, पाशमीना, सेमी पशमीना के स्वेटर आदि शामिल हैं.

कॉटन और पॉली खादी: 

ग्राउंड फ्लोर पर रंगीन खादी, शर्टिंग खादी और प्रिंटेड खादी भी शामिल है. इसके अलावा, पॉली खादी में सूटिंग क्लॉथ भी देखने को मिल रहा है.

सिल्क के कपड़े: 

इतना ही नहीं यहां पर सिल्क के कपड़े भी देखने को मिल रहे हैं.  कटिया, मटका, मलवरी, गरद, तसर, मूंगा, अंडी सिल्क और बाफ्ता सिल्क जैसे अनेक प्रकार के सिल्क के कपड़े तेजी के साथ बिक रहे हैं. 

हैंडीक्राफ्ट और लेदर आइटम: 

पहली मंज़िल पर हैंडीक्राफ्ट उत्पादों, जिनमें ब्रास, आर्टिफिशियल जूलरी, जूट आइटम और कैंडल आदि शामिल हैं. इसके अलावा साथ-साथ लेदर के आइटम भी उपलब्ध हैं. 

ग्राम उद्योग के उत्पाद: 

इंपोरियम बिल्डिंग के बाहर लगे फुटपाथ के स्टॉल पर ग्राम उद्योग के साबुन, शैंपू, क्रीम, फेस वॉश, गुलाब जल और शहद आदि की 10 से 70 वैरायटी बेची जा रही है. 

