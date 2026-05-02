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अब नहीं चलेगा एडवांस फीस का दबाव! दिल्ली में शिक्षा निदेशायल का बड़ा फैसला- ‘महीने से ज्यादा फीस मांगने पर…’

Delhi School Fee Monthly Rule: शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश में कहा कि दिल्ली में कोई भी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल किसी भी माता-पिता या अभिभावक को एक ही किस्त में एक कैलेंडर महीने से ज़्यादा की स्कूल फीस देने के लिए मजबूर, बाध्य या अनिवार्य नहीं कर सकता.

By: Shristi S | Last Updated: May 2, 2026 3:32:37 PM IST

दिल्ली में शिक्षा निदेशायल का बड़ा फैसला
दिल्ली में शिक्षा निदेशायल का बड़ा फैसला


Directorate of Education Delhi Order: शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि दिल्ली में कोई भी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल किसी भी माता-पिता या अभिभावक को एक ही किस्त में एक कैलेंडर महीने से ज़्यादा की स्कूल फीस देने के लिए मजबूर, बाध्य या अनिवार्य नहीं कर सकता.

इस पर DOE ने अपना आदेश जारी किया है, जिसमें माता-पिता और अभिभावकों से मिली बार-बार की शिकायतों का जिक्र किया है, जिसमें कुछ निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा माता-पिता को दो महीने, तीन महीने या एडवांस आधार पर फीस का भुगतान करने के लिए मजबूर करने की बात कही गई थी.

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ऐसी प्रथा माता-पिता पर वित्तीय बोझ डालती है

आदेश में कहा गया है कि ऐसी प्रथा माता-पिता पर, खासकर कम और मध्यम आय वर्ग से आने वाले लोगों पर, एक अनुचित वित्तीय बोझ डालती है, और शिक्षा तक समान और समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्य के विपरीत है. इसमें कहा गया कि यह प्रथा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों और DoE द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है.

आदेश में क्या कहा गया है?

DoE ने अपने 15 फरवरी, 2019 के सर्कुलर का भी ज़िक्र किया, जिसमें निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को 10 अप्रैल, 2013 को राहुल चड्ढा और अन्य बनाम समर फील्ड स्कूल और अन्य मामले में हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मासिक आधार पर फीस लेने का निर्देश दिया गया था. इस आदेश में निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को मासिक आधार पर फीस लेने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, DoE के आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि यदि कोई माता-पिता या अभिभावक एक ही किस्त में एक महीने से ज़्यादा की फीस देना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है.

आदेश स्कूलों को माता-पिता और अभिभावकों पर दाखिला, नामांकन जारी रखने, या छात्र को दी जाने वाली किसी अन्य सुविधा या सेवा की शर्त के तौर पर एक बार में एक महीने से ज़्यादा की फीस जमा करने के लिए दबाव डालने से भी रोकता है. स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश को अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें और सात कार्य दिवसों के भीतर अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड करें; साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि वे इसका पालन नहीं करते पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 और दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

माता-पिता और प्रधानाचार्यों ने आदेश का स्वागत किया

निजी स्कूलों के छात्रों के माता-पिता ने इस आदेश का स्वागत किया. स्कूल पेरेंट्स पर तिमाही फीस देने का दबाव डाल रहे थे, और यह आदेश मददगार है क्योंकि इससे पेरेंट्स को राहत मिली है. यह हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग भी थी.

दिव्या मैटी जिनका बेटा दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका में 12वीं क्लास का स्टूडेंट है ने कहा कि हमारे स्कूल में, जो हाल तक बढ़ी हुई फीस वसूल रहा था, तीन महीने की फीस देना एक बड़ा आर्थिक बोझ बन जाता, क्योंकि एक महीने की फीस ₹16,000 है, जिसका मतलब है कि हमें एक ही बार में लगभग ₹50,000 देने पड़ते है.

विपुल गोयल, जिनका बेटा अशोक विहार के माउंट फोर्ट स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता है ने कहा कि यह आदेश सच में बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत हमेशा इसके लागू होने में आती है सरकार और DoE, दोनों को इसे सख्ती से लागू करना चाहिए, और यह पक्का करना चाहिए कि कोई भी स्कूल इसका उल्लंघन न करे. हालांकि, स्कूल की तरफ से इसका पालन नहीं किया जा रहा है.

स्कूल प्रिंसिपलों ने भी इस आदेश का स्वागत किया

सादिक नगर के इंडियन स्कूल की प्रिंसिपल तानिया जोशी ने कहा कि पेरेंट्स के पास यह विकल्प है कि वे 1 महीने या उससे ज़्यादा की फीस देना चाहते हैं, या फिर पूरे साल की. रोहिणी के माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा ने कहा कि स्कूल हमेशा लचीले होते हैं, और हमने कभी भी पेरेंट्स पर उनकी मर्ज़ी से ज़्यादा महीनों की फीस देने का दबाव नहीं डाला है.

Tags: delhiDelhi School FeesPrivate school fees
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