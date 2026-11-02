दिल्ली में स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे सिंगर दिलजीत दोसांझ को किससे था खतरा? हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Diljit Dosanjh: दिल्ली मेट्रो के 2 स्टेशनों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस ने इसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने (defacement) का मामला बताया है, जिससे कानून-व्यवस्था और देश की अखंडता पर असर पड़ सकता है. साथ ही दिलजीत दोसांझ को धमकी देने की बात भी सामने आई है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Delhi Police Special Cell) ने रविवार (01 नवंबर, 2026) को बताया कि पिछले हफ्ते जहांगीरपुरी और शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, इन नारों में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को भी धमकी दी गई थी, जो इन दिनों अपने ‘ऑरा इंडिया टूर’ (Aura India tour) पर हैं. 29 और 30 अक्टूबर लिखे मिले थे आपत्तिजनक नारे

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सुमीत उर्फ ​​रफ़्तार, सुमित कुमार उर्फ ​​काका और गुरप्रीत के रूप में हुई है. इन नारों में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (SFJ) का समर्थन किया गया था और खालिस्तान की मांग की गई थी. ये नारे 29 और 30 अक्टूबर को इन दोनों स्टेशनों पर पाए गए थे. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 29 अक्टूबर को जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास फर्श पर ये नारे लिखे हुए मिले. इसके अगले दिन शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के पास सीढ़ियों की अंदरूनी दीवार पर भी इसी तरह की बातें लिखी हुई मिलीं.

इन घटनाओं के बाद ‘दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007’ (Delhi Prevention of Defacement of Public Property Act, 2007) की धारा 3 और ‘मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002’ (Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002) की धारा 62(2) के तहत दो FIR दर्ज की गईं. पहली FIR मेट्रो आज़ादपुर पुलिस स्टेशन में और दूसरी मेट्रो NSP पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई.

टीम ने किया तीनों को अरेस्ट

पुलिस ने बताया कि स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज की एक टीम ने एसीपी राहुल कुमार सिंह की देखरेख में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अनुकूल पंवार और परवीन कुमार कर रहे थे. फिलहाल इन तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.