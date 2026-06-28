दिल्ली, नई दिल्ली, NCT और NCR में क्या है अंतर? अच्छे-भले लोग भी नहीं जानते! आज ही जान लें आप

यार, मैं दिल्ली में रहता हूँ! अक्सर हम लोगों को बड़े गर्व से ऐसा कहते सुनते हैं. लेकिन अगर उनसे पूछ लिया जाए कि भाई, आप दिल्ली में रहते हैं, नई दिल्ली में, एनसीटी (NCT) में या फिर एनसीआर (NCR) में? तो अच्छे-भले लोग सोच में पड़ जाते हैं. ज़्यादातर लोग इन चारों नामों को एक ही मान लेते हैं और इन्हें आपस में मिला देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कागज और हकीकत दोनों पर इनके मायने बिल्कुल अलग हैं? जिसे आप सिर्फ ‘दिल्ली’ समझ रहे हैं, उसकी भौगोलिक और प्रशासनिक कहानी बेहद दिलचस्प है. आइए आज इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं और जानते हैं कि इन चारों शब्दों में आखिर असली फर्क क्या है.

दिल्ली (Delhi)

दिल्ली भारत का एक ऐतिहासिक शहर और एक केंद्र-शासित प्रदेश (Union Territory) है. यह शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी है. 1993 में इसे आधिकारिक तौर पर ‘नेशनल कैपिटल टेरिटरी’ (NCT) का दर्जा दिया गया, जिसका मतलब है कि दिल्ली और NCT एक ही इलाके को बताते हैं. दिल्ली 13 ज़िलों में बंटी हुई है और यहाँ लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूँ का मक़बरा जैसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं.

NCT (National Capital Taritory)

दिल्ली का आधिकारिक नाम दिल्ली NCT है; इसमें पूरा मेट्रोपॉलिटन इलाका शामिल है, जिसमें सभी 13 ज़िले और सैकड़ों गाँव और शहर आते हैं. इसका प्रशासनिक ढाँचा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है.

दिल्ली NCT में आने वाले जिले: नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पुरानी दिल्ली (नया जिला)सेंट्रल नॉर्थ (नया जिला)आउटर नॉर्थ (नया जिला)

नई दिल्ली (New Delhi)

नई दिल्ली, दिल्ली के 13 ज़िलों में से सिर्फ़ एक ज़िला है और देश की राजधानी भी है जो क्षेत्र का सबसे छोटा हिस्सा है; यह दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ़ तीन प्रतिशत हिस्सा है. यहाँ राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट और कई सरकारी मंत्रालयों जैसी अहम प्रशासनिक इमारतें हैं. नई दिल्ली को 20वीं सदी में ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था.

NCR (National Capital region)

NCR (नेशनल कैपिटल रीजन) एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें न सिर्फ़ दिल्ली, बल्कि उसके आस-पास के कई ज़िले भी शामिल हैं. इसमें हरियाणा(14), उत्तर प्रदेश(8) और राजस्थान(2) राज्यों के कुल 24 ज़िले शामिल हैं.

हरियाणा (Haryana): हरियाणा के 14 जिले एनसीआर का हिस्सा हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद, और करनाल.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh): उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं. मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा), बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, और मुजफ्फरनगर.

राजस्थान (Rajasthan): राजस्थान के 2 जिले इस क्षेत्र में आते हैं. अलवर और भरतपुर.

NCR (का कॉन्सेप्ट दिल्ली पर आबादी और प्रदूषण का बोझ कम करने और आस-पास के इलाकों में संतुलित विकास के मौके देने के लिए लाया गया था.