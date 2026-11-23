Dhruv Rathee Non Bailable Warrant: सोशल मीडिया पर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाले चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं. दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सोमवार 23 नवंबर 2026 को 2018 के एक मानहानि मामले में यूट्यूबर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है. यह मामला करीब 8 साल पुराने एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें बीजेपी के IT सेल पर एक व्यक्ति को रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था. शिकायतकर्ता का दावा है कि इस वीडियो के जरिए उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए गए. मामले की अगली सुनवाई अब 3 दिसंबर को होगी. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें यह पूरा मामला क्या था?

ध्रुव राठी से जुड़ा मानहानि केस क्या है?

यह केस शिकायत करने वाले विकास सांकृत्यायन, जिन्हें विकास पांडे के नाम से भी जाना जाता है, की शिकायत से शुरू हुआ है. मई 2018 में, ध्रुव राठी ने अपने YouTube चैनल पर BJP IT Cell Part II नाम का एक वीडियो रिलीज़ किया था. शिकायत करने वाले का आरोप है कि वीडियो में उनके खिलाफ झूठे और बदनाम करने वाले दावे किए गए थे.

वीडियो में कथित तौर पर दावा किया गया था कि BJP के IT Cell ने पांडे को बदनाम करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की थी. वीडियो को यूट्यूबर के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया गया था. दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे रीट्वीट किया था. इसके बाद, पांडे ने ध्रुव राठी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई.

पहले एक ज़मानती वारंट जारी किया गया

इस मामले में ध्रुव राठी को जुलाई 2019 में कोर्ट ने समन भेजा था. हालांकि, समन लंबे समय तक सर्व नहीं हुआ. 17 अक्टूबर, 2026 को कोर्ट ने उनके खिलाफ ज़मानती वारंट जारी किया. कोर्ट को बताया गया कि जब अधिकारी नोटिस देने उनके गुरुग्राम वाले घर गए, तो वह बंद मिला.

इसके बाद, कोर्ट ने 31 अक्टूबर को नए बेलेबल वारंट जारी किए. अब, 23 नवंबर को साकेत कोर्ट ने नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया है. इस कार्रवाई के बाद, मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को तय की गई है.

CJP प्रोटेस्ट से पहले ध्रुव राठी को हिरासत में लिया गया था

ध्रुव राठी हाल ही में भारत लौटे थे. 10 अक्टूबर, 2026 को, उन्हें दिल्ली में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रोटेस्ट में शामिल होना था. यह प्रोटेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बुलाया गया था. प्रोटेस्ट में शामिल होने से पहले, पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम के सेक्टर 56 में उनके घर पर हिरासत में लिया. हालांकि, देर रात उन्हें रिहा कर दिया गया. राठी ने बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके इस कार्रवाई पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की.