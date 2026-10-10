Dhruv Rathee Detained: CJP Protest से पहले हिरासत में ध्रुव राठी? जैसे ही खोला मां ने घर का दरवाजा; धड़ल्ले से घुस पड़ी दिल्ली पुलिस

Dhruv Rathee Detained: दिल्ली प्रोटेस्ट को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस हर वो प्रयास कर रही है जो संभव है. वहीं अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, यूट्यूबर ध्रुव राठी को दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 56 में उनके घर से हिरासत में लिया. खबर है कि राठी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्लान किए गए प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए थे.

घर में ही कैद हुए राठी

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के लोग सुबह 7:48 बजे राठी के घर में घुसे, जब उनकी मां ने दरवाज़ा खोला. खबर है कि शुक्रवार देर रात करीब 50 पुलिस वाले घर के बाहर जमा हो गए थे. पुलिस ने नेशनल कैपिटल में होने वाले प्रदर्शन से पहले गुरुग्राम के सेक्टर 56 में सेंट्रल पार्क विहार में उनके परिवार के घर से राठी को हिरासत में लिया.

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दिल्ली में 600 लोग हिरासत में लिए गए

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले पूरी दिल्ली से कम से कम 600 लोगों को हिरासत में लिया गया है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्लान किए गए विरोध प्रदर्शन से पहले, सेंट्रल दिल्ली में एक होटल के पास गोल चक्कर के आसपास सुरक्षा की स्थिति पर नज़र रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाई गई है और ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है.