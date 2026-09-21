Delhi: 7 साल की बच्ची का 34 साल के शख्स ने किया शोषण; देशबंधु गुप्ता रोड में आरोपी को घसीटते हुए लोगों ने पुलिस को सौंपा

Delhi Minor Girl Assault Case: दिल्ली के सेंट्रल इलाके से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. देशबंधु गुप्ता रोड थाना क्षेत्र में सोमवार 21 सितंबर 2026 को 7 साल की बच्ची के साथ शोषण का आरोप लगा है. घटना की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने कथित आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और मामले में POCSO एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घटना सोमवार शाम करीब 6:30 बजे सामने आई. कुछ स्थानीय लोग बच्ची और उसके परिजनों के साथ शिदीपुरा पुलिस चौकी पहुंचे. उनके साथ एक व्यक्ति भी था, जिसे लोगों के कथित घटना के बाद पकड़ रखा था.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान 34 वर्षीय अंकित के तौर पर हुई है. वह दिल्ली के किशनगंज इलाके का रहने वाला बताया गया है. स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कथित तौर पर आरोपी को बच्ची के साथ शोषण करते हुए पकड़ा था. इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.

आरोपी हिरासत में, बच्ची की मेडिकल जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा. पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है. जांच अधिकारी बच्ची के परिजनों और मामले से जुड़े अन्य लोगों से जानकारी जुटा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट और BNS की संबंधित धाराओं में केस दर्ज की प्रक्रिया शुरू की गई है. आगे की कार्रवाई मेडिकल रिपोर्ट, बयानों और जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर होगी.

पुलिस चौकी पर जुटी भीड़

घटना की जानकारी फैलने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पुलिस चौकी के बाहर जमा हो गए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. स्थिति को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. सेंट्रल जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्श कर रहे लोगों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया.