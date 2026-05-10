Delhi Weather: दिल्लीवालों सावधान! राजधानी में तूफानी बारिश; जानें इस हफ्ते कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम

Delhi Weather Today: दिल्ली में शनिवार को तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने के बाद, रविवार की सुबह मौसम सुहावना रहा. अगले दो दिनों तक मौसम के ऐसे ही ठंडा रहने की उम्मीद है. वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार और मंगलवार को बारिश और तूफ़ान की संभावना को देखते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है.मौसम विभाग के अनुसार, 11 और 12 मई को दोपहर और शाम के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है, जिसके साथ तूफ़ान, बिजली कड़कना और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएँ चल सकती हैं.

दिल्ली में होगी बारिश?

IMD के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया ‘पश्चिमी विक्षोभ’ (Western Disturbance) असर डाल सकता है. दिल्ली में, सोमवार और मंगलवार को बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की उम्मीद है, जिसके साथ तूफ़ान, बिजली कड़कना और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएँ चल सकती हैं, जिनकी रफ़्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुँच सकती है.

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सोमवार से बारिश की संभावना

IMD के अनुमान के अनुसार, रविवार को दिल्ली में आसमान ज़्यादातर साफ़ रहने की उम्मीद है और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. हालाँकि, पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण सोमवार से मौसम के हालात बदलने की उम्मीद है. सोमवार को अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. मौसम विभाग ने लोगों को तूफ़ान के दौरान, खासकर शाम के समय सफ़र करते हुए, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के कारण सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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