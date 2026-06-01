‘वाइब्रेटर क्यों यूज करती हो, मेरी…’, डिलीवरी बॉय की गंदी बात ने युवती की बढ़ा दी टेंशन, शेयर किए अनुभव

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी बॉय को लेकर आए दिन खबरें आती रहती हैं. अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे. दरअसल, दिल्ली की एक युवती ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट से मंगाए गए पर्सनल मसाजर का पैकेट खोला तो वह पहले से खुला हुआ था. वहीं रिटर्न के लिए पहुंचे डिलीवरी बॉय ने प्रोडेक्ट को बॉक्स से निकालकर सूंघा और मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि क्या वह रिप्लेसमेंट चाहती है.

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक युवती घटना के बाद भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाईं. उसी इलाके में काम करने वाला डिलीवरी बॉय बाद में जब-जब दिखा, उसके हावभाव उन्हें असहज करते रहे. यह एहसास कि कोई अजनबी उनकी निजी खरीदारी के बारे में जानता है, उनके लिए लंबे समय तक मानसिक तनाव का कारण बना रहा.

टेंशन में रही युवती

यह इस तरह का पहला मामला नहीं है. फरीदाबाद के युवती ने भी एक क्विक कॉमर्स ऐप से वाइब्रेटर ऑर्डर किया था. डिलीवरी के बाद एजेंट ने उन्हें फोन कर कथित तौर पर कहा, ‘वाइब्रेटर क्यों इस्तेमाल करती हो, मेरी मदद ले लो.’ इसके बाद युवती टेंशन में रही कि वह व्यक्ति उनके घर का पता भी जानता था. शिकायत के बाद कंपनी ने एजेंट को हटा दिया, लेकिन इससे उनकी चिंता और बढ़ गई.

इसी तरह नोएडा की एक महिला को कंडोम खुले में डिलीवर किए गए. इस तरह कई महिलाओं ने माना कि डिलीवरी बॉय के रिएक्शन ने उन्हें शर्मिंदा और असुरक्षित महसूस कराया.

क्या हैं प्रोटोकॉल?

हालांकि यौन स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य और अन्य निजी उत्पादों के लिए अलग पैकेजिंग प्रोटोकॉल मौजूद हैं. इन्हें ‘पर्सनल यूज आइटम्स’ की श्रेणी में रखकर इस तरह पैक किया जाना चाहिए कि डिलीवरी कर्मी भी प्रोडेक्ट की पहचान न कर सकें. लेकिन, कई मामलों में यह व्यवस्था जमीन पर लागू होती नहीं दिख रही.

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्विक कॉमर्स कंपनियां अपने प्राइवेसी प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू नहीं करतीं, तो ऐसे मामले आगे भी सामने आते रहेंगे.