दिल्ली का ‘उपहार’ सिनेमा बना था लोगों के लिए कब्रगाह; 59 लोगों की हुई थी दर्दनाक मौत

Delhi News: उपहार सिनेमा अग्निकांड को लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे, आज से 26 साल पहले सिनेमा जगत की सुपरहिट फिल्मों में शुमार ‘बॉर्डर’ फिल्म का वो शो परिवारों के उजड़ने का सबब बन गया. 59 लोग उस भयावह अग्निकांड में जिंदा जल गए. कई परिवार तबाह हो गए, और 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे. आज इस दुखद घटना के 26 साल पूरे हो गए है. जांच में यह भी पता चला कि कुछ एग्जिट गेट ज्यादा सीटों की वजह से ब्लॉक कर दिए गए थे और बालकनी में बैठकर मूवी देखने वाले लोग लॉबी में इसलिए भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मुख्य एग्जिट गेट को फिल्म शुरू होते ही ब्लॉक कर दिया गया था. इस घटना के बाबत दो अग्निशमन अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया था। इसके बाद 22 जुलाई, 1997 पुलिस ने उपहार सिनेमा मालिक सुशील अंसल व उसके बेटे प्रणव अंसल को मुंबई से गिरफ्तार किया था.

इसके बाद सुशील अंसल और उनके भाई गोपाल के खिलाफ नॉन-बेलेबल वॉरेंट जारी हुआ था और दिल्ली विद्युत बोर्ड के एक ऑफिसर के खिलाफ भी वॉरेंट जारी हुआ था, जिसने उस सिनेमा की ठीक से जांच नहीं की. जिसके कारण 59 लोग जिसमें, 23 बच्चे और औरतें भी शामिल थी.

खुशनुमा शाम मातम में तब्दील

जून, 1997 की वह खुशनुमा शाम इस तरह मातम में बदल जाएगी, किसी ने सोचा न था. दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थित उपहार सिनेमा में भीड़ आए दिन के मुकाबले कुछ ज्यादा ही थी. इस शाम लोग परिवार और दोस्तों के साथ ‘बॉर्डर’ फिल्म देखने गए और वापस नहीं आए. सॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से 59 लोग जिंदा जलकर खाक हो गए, और 100 से अधिक लोग बुरी तरह झुलस गए. देखते ही देखते यह खुशनुमा शाम मातम में बदल गया.

कई परिवार हुए तबाह

26 साल पुरानी इस आगजनी की तपिश आज भी परिवारों के बीच बरकरार है. आज भी परिवार उस भयावह घटना को याद करके गमगीन हो जाते है. मां-बाप ने अपने इकलौते बेटे को खोया, किसी ने भाई को, किसी ने बहन को खोया. कई परिवार ने अपने घर के उन लोगों को भी खोया जिनके परिवार का चूल्हा उसी शख्स के द्वारा चलाया जाता था. कई लोग आज भी इस आगजनी के कारण तन्हाई का जीवन जीने के लिए मजबूर है.

सिनेमा घर के सुरक्षा इंतजाम पर उठे थे सवाल

दरअसल, शो के दौरान ट्रांसफॉर्मर कक्ष में आग लग गई थी. जो देखते ही देखते पूरे उपहार में फैल गई, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई. इनमें 23 बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी. साथ ही 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे.

लोगों को नहीं मिला बाहर जाने का रास्ता

सिनेमा हॉल में आग लगने के बाद लाइट की सप्लाई बंद कर दी गई थी, जिससे पूरे हॉल में अंधेरा छा गया. इससे लोग हॉल से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाए. सिनेमाघर में एग्जिट लाइट, इमरजेंसी लाइट नहीं थी और न ही हॉल में फिल्म देख रहे लोगों को आग लगने के बारे में सूचित किया गया था.

जुलाई में होगी सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड में सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुनवाई की याचिका को स्वीकार कर लिया है. इस मामले में सुनवाई 18 जुलाई को होगी. साथ ही अदालत ने पक्षकारों को 4 हफ्ते के अंदर जवाब तलब करने को का आदेश दिया है.