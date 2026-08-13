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Delhi Crime: कहीं दरिंदा तो नहीं है आपका Repido Driver? दिल्ली में युवती संग हुआ ऐसा कांड; जान खड़े-खड़े कांपेंगे पैर

Repido Crime: दिल्ली में काम पर जाने के लिए रैपिडो की एक आम सी राइड एक महिला के लिए डरावने अनुभव में बदल गई, जब टू-व्हीलर ड्राइवर उसे एक सुनसान रास्ते पर ले गया और बार-बार कहने के बावजूद गाड़ी रोकने से मना कर दिया.

By: Heena Khan | Published: August 13, 2026 1:42:39 PM IST

repido news
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Repido Crime: दिल्ली में काम पर जाने के लिए रैपिडो की एक आम सी राइड एक महिला के लिए डरावने अनुभव में बदल गई, जब टू-व्हीलर ड्राइवर उसे एक सुनसान रास्ते पर ले गया और बार-बार कहने के बावजूद गाड़ी रोकने से मना कर दिया. अपनी सुरक्षा को लेकर डरी हुई महिला को आखिरकार चलती गाड़ी से कूदना पड़ा, जिससे वो घायल हो गई.

महिला ने बताई आपबीती 

आयशा श्रीवास्तव नाम की महिला ने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए बताया कि उन्होंने काम पर जाने के लिए रैपिडो बुक की थी. राइड के बीच में, ड्राइवर कथित तौर पर एक अनजान रास्ते पर चला गया और उसे एक ऐसी जगह ले गया जिसे उसने सुनसान इलाका बताया; ड्राइवर का कहना था कि यह विश्वविद्यालय जाने का सीधा रास्ता है. लेकिन जब महिला ने देखा कि रास्ता सुनसान है, तो उसे शक हुआ. उसने ड्राइवर से या तो रास्ता बदलने या स्कूटर रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया. उसने बताया कि उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने पर एक्स्ट्रा पैसे देने की भी पेशकश की, लेकिन वो उसी रास्ते पर गाड़ी चलाता रहा.

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बुरी तरह डर गई थी महिला 

उसने ड्राइवर को रोकने की कोशिश में उसे मारा भी, लेकिन वो नहीं रुका. कोई और रास्ता न होने पर, महिला ने आखिरकार चलती स्कूटर से कूदने का फैसला किया. गिरने से उसके हाथों, पैरों और सिर पर चोटें आईं और उसे मेडिकल मदद की ज़रूरत पड़ी. इतना ही नहीं, आयशा ने अपनी शिकायत पर रैपिडो के शुरुआती रवैये पर भी गुस्सा ज़ाहिर किया. उसने कहा कि उसे कस्टमर केयर से कोई जवाब नहीं मिला, और इसीलिए उसने ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इस मामले को सोशल मीडिया पर शेयर करने का फैसला किया.

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Tags: crime newsdelhi newsrepido
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