Delhi Mein Kab Padegi Thund: ठंड तो पड़ना शुरू हो गई है. लेकिन अब सवाल है कि कड़ाके की ठंड दिल्ली में कबी पड़ने वाली है. बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले हफ़्ते इस सीज़न का पहला सिंगल-डिजिट मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि वीकेंड में ठंडक के ट्रेंड में थोड़ी देर की रुकावट के बाद ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएँ वापस आ रही हैं. एक इंडिपेंडेंट मौसम विज्ञानी ने संकेत दिया है कि रविवार, 22 नवंबर तक मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि पूर्वी हवाएँ इस इलाके पर असर डालेंगी.

कब से पड़ेगी राजधानी में ठंड

नवदीप दहिया ने सोशल मीडिया पर बताया कि सोमवार, 23 नवंबर से उत्तर-पश्चिमी हवाओं के लौटने से दिल्ली-NCR और उत्तर-पश्चिम भारत के आस-पास के हिस्सों में ठंड का एक और दौर आने की उम्मीद है. यह तब हुआ जब शुक्रवार, 20 नवंबर को सफदरजंग ऑब्ज़र्वेटरी में राजधानी का मिनिमम टेम्परेचर 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीज़न की अब तक की सबसे ठंडी सुबह थी.

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शनिवार को पारा बढ़कर 12.2 डिग्री सेल्सियस हो गया.

दिल्ली में सिंगल-डिजिट टेम्परेचर कब आएगा? उत्तर-पश्चिमी हवाओं के लौटने से रात के तापमान में तेज़ी से गिरावट आने की उम्मीद है. दिल्ली में 24-25 नवंबर के आसपास न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री सेल्सियस के निशान तक पहुँच सकता है, जिससे शायद इस मौसम की पहली सिंगल-डिजिट रीडिंग आ सकती है.

हालांकि, IMD के शहर के ताज़ा अनुमान के मुताबिक, 24 नवंबर तक न्यूनतम तापमान लगभग 12-13 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जिसके बाद 25 नवंबर को लगभग 11 डिग्री रहेगा. इससे पता चलता है कि पहली सिंगल-डिजिट रीडिंग का समय अभी भी पक्का नहीं है. दिन का तापमान काफ़ी आरामदायक रहने की उम्मीद है, जो 24 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जिसका मतलब है कि सर्दियों की ठंड रात और सुबह के समय खास तौर पर महसूस होगी.