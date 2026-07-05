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Delhi: एक शक, दो मौतें… फोन पर बात कर रही थी पत्नी, गुस्से में पति ने बैटरी से मार ली जान; फिर खुद भी खा लिया जहर

Delhi Murder Case: दिल्ली में  शक ने एक हंसते-खेलते परिवार को कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर दिया. पत्नी पर अविश्वास इतना बढ़ा कि पति ने गुस्से में उसकी जान ले ली और खुद भी जहर खाकर मर गया.

By: Shristi S | Last Updated: July 5, 2026 5:03:18 PM IST

दिल्ली में पति ने पत्नी को बैटरी से मार ली जान, फिर खुद भी खा लिया जहर
दिल्ली में पति ने पत्नी को बैटरी से मार ली जान, फिर खुद भी खा लिया जहर


Delhi Husband Killed Wife: दिल्ली के रणहोला इलाके से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. शक ने एक हंसते-खेलते परिवार को कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर दिया. पत्नी पर अविश्वास इतना बढ़ा कि पति ने गुस्से में उसकी जान ले ली.

इसके बाद उसे अपने किए का एहसास हुआ या कानून के डर ने घेरा, यह तो जांच का विषय है, लेकिन उसने भी जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली. इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि तीन साल की मासूम बच्ची एक ही दिन में अपने माता-पिता दोनों को खो बैठी.

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क्या है पूरा मामला?

शुरुआती पुलिस जांच के मुताबिक, विनय और निशा की शादी करीब 4-5 साल पहले हुई थी और उनकी एक 2-3 साल की बेटी है. घटना वाले दिन निशा किसी से फोन पर बात कर रही थी, जिससे विनय को गुस्सा आ गया और उसने बड़ी एक्साइड बैटरी से उसके सिर पर जानलेवा हमला कर दिया. पिछले 6-7 महीनों से विनय गांव में किराए के मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा था. विनय उत्तम नगर इलाके में प्राइवेट नौकरी करता था.

पत्नी की हत्या करने के बाद विनय ने अपनी बहन को पूरी घटना बताई. अपनी पत्नी के सिर पर बैटरी से वार करके उसे खून से लथपथ करने के बाद, विनय ने ज़हरीली सल्फास की गोलियां खा लीं. फिर वह अपनी 3 साल की बेटी को कोटला विहार फेज़ 1 में अपनी मां के किराए के कमरे में ले गया, जो सिर्फ़ 150 मीटर दूर था. विनय ने अपनी बहन प्रिया को पूरी कहानी बताई, कहा कि उसने निशा को मार डाला है और खुद भी जहर खा लिया है ताकि वह जाकर उसे देख सके.

पुलिस मामले की जांच कर रही 

अपने भाई की बातें सुनकर, प्रिया तुरंत निशा के कमरे में भागी, जहां निशा खून से लथपथ फ़र्श पर पड़ी थी. प्रिया को घबराकर भागते देख पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को बताया. रणहोला थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तुरंत निशा और गंभीर रूप से घायल आरोपी विनय, दोनों को मंगोलपुरी के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचाया. डॉक्टरों ने दोनों आदमियों को ब्रैट डेड घोषित कर दिया. पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करके लाशें उनके परिवारों को दाह संस्कार के लिए सौंप दीं और हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

Tags: crimedelhiMurder
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