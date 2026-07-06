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साहब मैंने उसे मार दिया… पत्नी की हत्या के बाद थाने पहुंचा युवक, फिर जो बताया उसे सुन पुलिस भी रह गई हैरान

Delhi  Wife Murder Case: दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में घरेलू विवाद के दौरान एक पति ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर तवे से वार कर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 6, 2026 6:40:22 AM IST

पत्नी की हत्या कर खुद थाने पहुंचा पति
पत्नी की हत्या कर खुद थाने पहुंचा पति


Delhi Wife Murder Case: दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. घरेलू विवाद के दौरान एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी फरार होने की बजाय खुद थाने पहुंच गया और पुलिस को पूरी वारदात की जानकारी देते हुए सरेंडर कर दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

थाने पहुंचकर खुद बताया हत्या का सच

यह घटना दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाना क्षेत्र की है. पुलिस के अनुसार 5 जुलाई की सुबह एक व्यक्ति सीधे बाबा हरिदास नगर थाने पहुंचा. उसने ड्यूटी ऑफिसर से कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसका शव घर में पड़ा हुआ है. इस सूचना के बाद ड्यूटी ऑफिसर ने तुरंत थानाध्यक्ष को मामले की जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उसके बताए पते पर पहुंची.

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घर में खून से लथपथ मिला महिला का शव

पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो अंदर का दृश्य बेहद भयावह था. घर में महिला का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था. शव के पास एक तवा भी मिला, जिसे हत्या में इस्तेमाल किए जाने का संदेह है. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. इसके साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया.

गुस्से में तवे से किया हमला

पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान दिनेश पटेल के रूप में हुई है. दिनेश ने बताया कि उसका अपनी पत्नी सरिता के साथ विवाद हो गया था. झगड़ा बढ़ने पर उसने गुस्से में किचन में रखा तवा उठाया और पत्नी के सिर पर वार कर दिया. उसने पुलिस को बताया कि वार इतना गंभीर था कि सरिता के सिर में गहरी चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

21 साल पुराना रिश्ता एक झटके में खत्म

पुलिस के मुताबिक दिनेश और सरिता की शादी वर्ष 2005 में हुई थी. दोनों करीब 21 वर्षों से साथ रह रहे थे. उनके दो बेटे हैं. बड़ा बेटा इंजीनियरिंग में प्रवेश की तैयारी कर रहा है, जबकि छोटा बेटा पांचवीं कक्षा में पढ़ता है. इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. एक पल के गुस्से ने न सिर्फ एक महिला की जान ले ली बल्कि दो बच्चों के सिर से मां का साया भी छीन लिया. आरोपी दिनेश ने पुलिस को बताया कि वह एक आईटी कंपनी में काम करता था, लेकिन पिछले तीन महीने से बेरोजगार चल रहा था. उसने यह भी दावा किया कि वह सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित है. पुलिस अब आरोपी के दावों और उसकी मानसिक स्थिति से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है.

परिवार के बीच बढ़ रहे थे विवाद

दिनेश ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी सरिता के माता-पिता भी कुछ समय पहले उसके घर के पास आकर रहने लगे थे. इसके बाद पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने लगे थे. आरोपी के मुताबिक रविवार सुबह भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी. बहस इतनी बढ़ गई कि वह अपना आपा खो बैठा और उसने तवे से हमला कर दिया. पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों और चोटों की प्रकृति को लेकर और स्पष्ट जानकारी सामने आएगी. फिलहाल आरोपी पति पुलिस हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है.  यह घटना एक बार फिर घरेलू विवादों के हिंसक रूप लेने और पारिवारिक तनाव के गंभीर परिणामों को उजागर करती है.

Tags: delhi crimedelhi wife murder case
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