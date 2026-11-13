Delhi Mein Barish Kab Hogi: प्रदूषण से बेहाल दिल्ली को बारिश का इंतजार, क्या 15 नवंबर को बरसेंगे बादल? जानें मौसम का हाल

When Will it Rain in Delhi: दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने से प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है. उम्मीद है कि बारिश राजधानी पर छाई ज़हरीली धुंध को धो देगी, लेकिन अभी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उत्तरी मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिमालयी क्षेत्र में बारिश हो सकती है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली में मौसम की कोई खास गतिविधि की खबर नहीं है. हालांकि, मौसम वैज्ञानिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे एक और लो-प्रेशर वेदर सिस्टम पर करीब से नज़र रख रहे हैं.

600 पार पहुंचा AQI

IMD ने इस हफ्ते पश्चिम और मध्य भारत में मौसम की कोई खास गतिविधि का अनुमान नहीं लगाया है. नए अनुमान में दिल्ली-NCR के लिए कोई खास बारिश या आंधी-तूफान की चेतावनी नहीं दी गई है. इस समय देश की राजधानी का वो हाल है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा. प्रदूषण ने अब हर एक हद पार कर दी है और अब ये 600 पार पहुँच गया है. आपकी जानकारी और सावधानी के लिए बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन अब खतरनाक से भी खतरनाक लेवल पर पहुँच गया है. लेटेस्ट रियल-टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के मुताबिक, एवरेज AQI 669 (US स्टैंडर्ड) है, जो “खतरनाक” कैटेगरी में आता है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के मुताबिक, राजधानी के कई इलाकों में हवा बहुत ज़्यादा ज़हरीली हो गई है जहां बाहर कदम रखना भी काफी मुश्किल है.

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आखिर कब होगी दिल्ली में बारिश

दिल्ली में फिलहाल बारिश की संभावना काफी कम है. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार यानी 13 नवंबर को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन हल्की बारिश की संभावना सिर्फ 10 फीसदी है. वहीं, शनिवार 14 नवंबर को मौसम ज्यादातर साफ और धूप वाला रहेगा. रविवार 15 नवंबर को आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं और दिन में हल्की बारिश होने की 25 फीसदी संभावना है. इसके बाद सोमवार 16 नवंबर से पूरे सप्ताह मौसम साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है. ऐसे में दिल्लीवासियों को रविवार को हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि अगले कई दिनों तक बारिश की कोई खास संभावना नहीं है.