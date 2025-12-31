फ्लाइट से लेकर ट्रेनें तक हुईं घंटों-घंटों लेट! IGI ने भी दे दी चेतावनी, दिल्ली में कोहरे ने मचाया कोहराम

Flight And Train Delays: उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है. इतना ही नहीं, बल्कि पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में लोग भीषण ठंड से परेशान हैं. तापमान रोज़ गिर रहा है. दिल्ली-NCR और नोएडा समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है. इसका सीधा असर फ्लाइट्स और ट्रेनों पर देखने को मिल रहा है. कई ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं, और फ्लाइट्स में भी देरी हो रही है. मौसम विभाग का कहना है कि, अगले 48 घंटों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है. मौसम विभाग की माने तो, अगले कुछ दिनों तक जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी घना कोहरा देखने को मिलेगा. इतना ही नहीं ब्लकि कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति भी बनी रहेगी.

ट्रेनों पर पड़ा बुरा असर

कोहरे की वजह से कई ट्रेनें कई घंटे लेट चल रही हैं. दिल्ली राजधानी में आने वाली लगभग सभी ट्रेनें 1 से 2 घंटे देरी से चल रही हैं. मंगलवार को 100 से ज़्यादा ट्रेनें 2 से 15 घंटे तक लेट रहीं. तेजस एक्सप्रेस जैसी VIP ट्रेनें भी 11 घंटे लेट थीं. आज भी हालात ऐसे ही लग रहे हैं. बहुत कम विज़िबिलिटी के कारण ट्रेनें आउटर स्टेशनों पर खड़ी दिख रही हैं. बुधवार को नई दिल्ली और उसके आस-पास से चलने वाली 104 ट्रेनें लेट चल रही हैं, जबकि दो ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है.

फ्लाइट्स भी हुईं प्रभावित

मंगलवार को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 118 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं, जिनमें 60 आने वाली और 58 जाने वाली फ्लाइट्स शामिल थीं. 16 फ्लाइट्स को डायवर्ट भी किया गया. बुधवार को भी एक दर्जन से ज़्यादा फ्लाइट्स पहले ही कैंसिल हो चुकी हैं. इस बीच, फ्लाइट्स को टेक-ऑफ और लैंडिंग में काफी दिक्कतें आ रही हैं. यात्री एयरपोर्ट पर घंटों से अपनी फ्लाइट्स का इंतज़ार कर रहे हैं. कोहरे को देखते हुए IGI एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें यात्रियों को सलाह दी गई है कि एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट्स के लेटेस्ट अपडेट चेक कर लें.

इंडिगो ने दी चेतावनी

घने कोहरे के बाद इंडिगो ने भी एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि उत्तरी क्षेत्र में घना कोहरा बना हुआ है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है और फ्लाइट शेड्यूल में लगातार रुकावटें आ रही हैं. हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें. अगर आपकी फ्लाइट प्रभावित होती है, तो आप आसानी से अपनी यात्रा रीबुक कर सकते हैं या रिफंड क्लेम कर सकते हैं. इसमें आगे कहा गया है कि कोहरे की वजह से सड़क ट्रैफिक भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपनी यात्रा के लिए कुछ एक्स्ट्रा समय रखने से आपकी यात्रा ज़्यादा आरामदायक हो सकती है.

