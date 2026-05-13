Delhi Weather: दिल्ली में गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि, अब कल कैसा रहेगा मौसम, IMD का अलर्ट जारी

Delhi Weather News: दिल्ली में बुधवार की शाम अचानक मौसम बदल गया. कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई. भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि अगले 2 घंटे में राजधानी और आसपास के इलाकों का मौसम करवट ले सकता है. आंधी चल सकती है और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में अधिकतर जगहों पर तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया है. विभाग का कहना है कि हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा तक हो सकती है. इसी तरह का मौसम एनसीआर में आने वाले यूपी और हरियाणा के कई जिलों में भी दिखेगा.

हरियाणा के कई जिलों के लिए भी अलर्ट जारी

दिल्ली से सटे बहादुरगढ़, गुरुग्राम और मानेसर के अलावा हरियाणा के कई जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा के गोहाना, गन्नौर, हांसी, मेहम, सोनीपत, तोशाम, रोहतक, खरखौदा, भिवानी, चरखी दादरी, मट्टनहैल, झज्जर, फारुखनगर, कोसली, सोहना, रेवाड़ी, पलवल, बावल, नूंह, औरंगाबाद और होडल में भी मौसम ऐसा ही रहेगा.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बड़ौत, बागपत, खेकड़ा, नंदगांव, बरसाना, राया, मथुरा और राजस्थान के भिवाड़ी, तिजारा, खैरथल, अलवर, नगर, डीग, लक्ष्मणगढ़, नदबई व भरतपुर में भी अगले 2 घंटों के भीतर बारिश और गरज-चमक की प्रबल संभावना जताई गई है.

दिल्ली में गुरुवार को कैसा रहेगा मौसम?

बता दें कि दिल्ली में बुधवार सुबह से ही बादल छाए रहे. ठंडी हवाएं भी चलीं. हालांकि दोपहर में तेज धूप भी निकली. मौसम विभाग के अनुसार 14 मई को भी दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

साथ ही मौसम विभाग ने हालांकि उत्तर और मध्य भारत के लिए अगले कुछ दिन काफी चुनौतीपूर्ण होने की संभावना जताई है. विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में इस हफ्ते भीषण लू चलने की संभावना है. हालांकि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश की संभावना भी जताई गई है.

कब तक होगी मानसून की एंट्री?

विभाग ने मानसून को लेकर अपडेट देते हुए कहा है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं. अनुमान है कि 16 मई के आसपास मानसून दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच सकता है. फिलहाल बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है.