Home > दिल्ली > Red Fort Weather Update: आजादी के जश्न पर बारिश का साया! लाल किले पर समारोह के दौरान हल्की बारिश का अनुमान; IMD अलर्ट

Red Fort Weather Update: आजादी के जश्न पर बारिश का साया! लाल किले पर समारोह के दौरान हल्की बारिश का अनुमान; IMD अलर्ट

Delhi Weather Update: आज जब दिल्ली अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और बहुत हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है, जिसमें लाल किले पर सुबह होने वाला समारोह भी शामिल है.

By: Heena Khan | Published: August 15, 2026 7:35:45 AM IST

delhi weather today
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Delhi Weather Update: आज जब दिल्ली अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और बहुत हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है, जिसमें लाल किले पर सुबह होने वाला समारोह भी शामिल है. लाल किले के इलाके के लिए IMD के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

जश्न के दौरान कैसा रहेगा मौसम? 

मौसम विभाग ने कहा कि पूरे दिन बादल छाए रहने की उम्मीद है. सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच कोई खास बारिश होने की संभावना नहीं है. हालांकि, सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच बहुत हल्की बारिश (लगभग 2-4 मिमी) होने की 50 प्रतिशत संभावना है. पूर्वानुमान यह भी बताता है कि दोपहर से शाम तक लगभग 3 मिमी की बहुत हल्की बारिश का एक और दौर हो सकता है, जिसकी संभावना 60 प्रतिशत है. शनिवार सुबह 5.30 बजे तक, दिल्ली में आसमान में आमतौर पर बादल छाए हुए थे और ज़मीन के पास हवाएं शांत थीं. IMD ने बताया कि सुबह-सुबह बारिश दर्ज नहीं की गई.

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दोपहर से शाम तक फिर हल्की बारिश

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, दोपहर से शाम के बीच लगभग 3 मिमी हल्की बारिश होने की 60 प्रतिशत संभावना है. IMD के अनुसार, शनिवार सुबह 5.30 बजे दिल्ली में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहे और हवा की गति धीमी रही; सुबह के समय कोई बारिश दर्ज नहीं की गई.

मानसून के जोर पकड़ने से दिल्ली-NCR में बारिश जारी रहेगी

IMD ने अपने व्यापक पूर्वानुमान में कहा कि दिल्ली-NCR में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होगी. मौसम एजेंसी ने अगले दो दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है क्योंकि इस क्षेत्र में मानसून सक्रिय हो रहा है. साथ ही, एजेंसी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पूरे सप्ताह बारिश होने की उम्मीद है और 20 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.

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Tags: Aaj Ka Mausamdelhi weatherhome-hero-pos-3independence day
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