Home > दिल्ली > दिल्ली-एनसीआर में मेहरबान हुआ मानसून, कई इलाकों में झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट; जानिए अगले तीन दिन का हाल

दिल्ली-एनसीआर में मेहरबान हुआ मानसून, कई इलाकों में झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट; जानिए अगले तीन दिन का हाल

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 9, 2026 1:04:08 PM IST

बारिश से तापमान में आई बड़ी गिरावट
बारिश से तापमान में आई बड़ी गिरावट


Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मानसून ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है. पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने राजधानी को भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई है. मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि फिलहाल बारिश का दौर थमने वाला नहीं है. गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और अगले तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है.
 
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर तेज बौछारें पड़ने की संभावना है. शुक्रवार और शनिवार को भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा. लगातार बारिश के चलते लोगों को फिलहाल गर्मी और उमस से राहत मिलती रहेगी.

बारिश से तापमान में आई बड़ी गिरावट

लगातार बरसात का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दिया है. राजधानी के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया. सफदरजंग मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री कम रहा. वहीं आयानगर में तापमान में 8 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि हवा में नमी अधिक होने की वजह से लोगों को हल्की चिपचिपाहट महसूस हो रही है.

नजफगढ़ और पूसा में सबसे ज्यादा बारिश

राजधानी के कुछ इलाकों में पिछले डेढ़ दिन के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई. नजफगढ़ में 36 घंटे के भीतर करीब 169 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि पूसा क्षेत्र में भी 85 मिमी से ज्यादा बारिश हुई. लगातार बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति भी देखने को मिली.

घर से निकलने से पहले रखें ये सावधानियां

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें. यदि बाहर निकलना जरूरी हो तो छाता या रेनकोट साथ रखें. जलभराव वाले रास्तों से बचें और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि कई इलाकों में फिसलन और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है.

फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसूनी सिस्टम अभी सक्रिय बना हुआ है. इसी वजह से दिल्ली-एनसीआर में अगले तीन दिनों तक रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी. बादलों की आवाजाही बनी रहने से तापमान भी सामान्य से नीचे रहने की संभावना है.

Tags: delhi monsoonDelhi Rain Updatedelhi weatherIMD Yellow Alert
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