दिल्ली का मौसम बदलने वाला है! IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर
Delhi Weather News: मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक 5

By: hasnain alam | Published: October 3, 2025 6:36:22 PM IST

Delhi Weather Update
Delhi Weather Update

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है. सोमवार (6 अक्टूबर) से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने तेज बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी. वहीं अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा.

रविवार को आंधी चलने और बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की ओर से 5 अक्टूबर से बारिश और गरज के साथ आंधी चलने का पूर्वानुमान जताया गया है. वहीं 6 अक्टूबर को पूरे दिन हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के साथ-साथ गरज और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दिन अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

7 अक्टूबर को भी बारिश का अनुमान

इस दौरान ह्यूमिडिटी का स्तर 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच बना रह सकता है, जो बारिश के बाद भीषण गर्मी का एहसास करा सकता है. कुछ ऐसा ही मौसम 7 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है. इस दिन भी ठीक इसी तरह से पूरे दिन थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है. तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसमें न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

लोगों को दी गई ये सलाह

मौसम विभाग की ओर से जारी येलो अलर्ट का मतलब है कि मौसम ‘खराब’ हो सकता है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है. खासकर यात्रा के दौरान सावधानी बरतने, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहने तथा अगर संभव हो तो घर के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है.

कब से मौसम होगा समान्य?

राहत की बात यह है कि 8 अक्टूबर तक आते-आते मौसम फिर से सामान्य हो जाएगा. इस दिन मुख्यतः साफ आसमान रहने का पूर्वानुमान है और कोई चेतावनी भी जारी नहीं की गई है. तापमान 32 डिग्री अधिकतम और 22 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है.

