Delhi NCR Weather: क्या आज होगी बारिश? करोड़ों लोगों की किसने बढ़ाई टेंशन? कब विदा होगा मॉनसून, यहां जानें सबकुछ
Delhi NCR Weather: क्या आज होगी बारिश? करोड़ों लोगों की किसने बढ़ाई टेंशन? कब विदा होगा मॉनसून, यहां जानें सबकुछ

Delhi Weather Update 19 September 2025 : दिल्ली-एनसीआर में बारिश की रफ्तार थम गई है. इसके साथ ही मॉनसून की विदाई का वक्त भी करीब आ गया है. माना जा रहा है कि यह अगले कुछ दिनों में विदा हो जाएगा.

By: JP Yadav | Published: September 19, 2025 6:50:24 AM IST

Delhi NCR Weather Monsoon 2025 Update
Delhi NCR Weather Monsoon 2025 Update

Delhi NCR Weather Monsoon 2025 Update : देश के कई राज्यों में दक्षिम पश्चिम मॉनसून (Southwest Monsoon 2025) की विदाई शुरू हो चुकी है. दक्षिण भारत के साथ-साथ उत्तर भारत के कई राज्यों से मॉनसून विदा भी हो चुका है. राजस्थान की बात करें तो मॉनसून अपने तय समय से पहले यानी 17 सितंबर से तीन दिन पहले यानी रविवार (14 सितंबर, 2025) को ही विदा होना शुरू हो गया है. इस लिहाज से दिल्ली से मॉनसून की वापसी में लगभग एक सप्ताह का समय लग सकता है. सामान्य तौर पर देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों से सबसे आखिर में मॉनसून विदा होता है. इस लिहाज से अक्टूबर के पहले सप्ताह में मॉनसून दिल्ली से विदा होगा. 

NCR में बारिश का अलर्ट!

विदाई की बेला में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2025 (Southwest Monsoon 2025) एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में एक्टिव हुआ है. मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. महेश पलावत (Dr. Mahesh Palawat, Senior Meteorologist, Skymet Weather) का कहना है कि शुक्रवार (19 सितंबर) को दिन में आसमान में हल्के से लेकर गहरे बादल छाए रह सकते हैं, इसके साथ ही कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. इससे पहले 17 सितंबर को दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और एनसीआर के कुछ अन्य शहरों में हल्की बारिश हुई थी, जिसके असर से उमस और गर्मी का असर कम है. 

दिल्ली से कब होगा मॉनसून विदा? 

देश की राजधानी दिल्ली में सामान्य तौर पर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक मॉनसून दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर से पूरी तरह विदा हो जाता है. इस बार मॉनसून जल्द आया है, ऐसे में इसके इस साल जल्दी विदा होने के आसार हैं. IMD के मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली में मॉनसून की विदाई का तय समय नहीं है, लेकिन यह 22–23 सितंबर के बाद विदा हो सकता है. 
IMD के मुताबिक, वर्ष 2012 में मॉनसून ने 25 सितंबर दिल्ली से विदा हो गया था. स्काईमेट वेदर का भी मानना है कि आगामी 22 सितंबर को मौसम विदाई ले सकता है.

लगातार खराब हो रहा AQI

उधर, बारिश थमने के साथ ही दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) बढ़ने लगा है. फिलहाल AQI 100 से ऊपर चला गया है. मान जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह लगातार तेजी से बढ़ेगा और अक्टूबर की शुरुआत से ही हालात खराब होने शुरू हो जाएंगे. यही वजह है कि राजधानी दिल्ली में मौसम के साथ-साथ खराब होती हवा सरकार के साथ-साथ लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है. वर्तमान में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 108 दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए लिहाज से ठीक नहीं है. 

