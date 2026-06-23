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Delhi Weather : दिल्ली में मौसम का बड़ा यू-टर्न, धूल की चादर में लिपटी राजधानी; दिन में नजर आने लगी शाम

Delhi Weather : दिल्ली में तेज हवाओं के कारण धूल उड़ रही है. वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर पर है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही और बिना एसी गर्मी का असर बना हुआ है.

By: Preeti Rajput | Published: June 23, 2026 4:31:25 PM IST

धूल की चादर में लिपटी राजधानी
धूल की चादर में लिपटी राजधानी


Delhi Weather : दिल्ली में अचानक तेज आंधी ने पूरे आसमान को घेर लिया है. धूल के गुबार सड़कों पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं. जिससे पूरा आसमान धुंधला हो चुका है. धूल के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो गया है. तेज हवाओं को जोरदार थप्पड़ लग रहे हैं. 

तेज आंधी के कारण दुकानों को सामान भी उड़ते नजर आ रहे हैं. लोग मुंह ढककर आंधी से बचने की कोशिश कर रहे हैं. दुकानदार जल्दी से अपना सामान समेटते हुए नजर आ रहे हैं. आंधी के कारण गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है. मौसम विभाग ने शाम को हल्की बारिश की भी संभावना जताई है. 

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मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट 

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज उमस भरी गर्मी रहेगी. बादल और तेज धूप दोनों देखने को मिलेंगे. बिना एसी के राहत मिलना मुश्किल होगा. तापमान करीब 40 डिग्री तक जा सकता है. वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर पर बनी हुई है. मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री रहा. अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. दिन में कभी बादल आएंगे और कभी तेज धूप निकलेगी.

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40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान 

हालांकि, साल के इस समय के हिसाब से तापमान असामान्य रूप से ज़्यादा रहा. धूल भरी आंधी के बाद भी, दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 40°C से ज़्यादा रहा, जिससे बेचैनी का लेवल बढ़ा हुआ है. गर्म मौसम, सूखे हालात और देर से मॉनसून की वजह से पूरे इलाके में रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है.

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Tags: delhi weather
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