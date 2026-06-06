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Delhi Weather Update 7 June 2026: रविवार को क्या होगी बारिश? आएगी आंधी भी; क्या कहता है IMD का अलर्ट

Delhi Weather Update 7 June 2026: रविवार को भी राजधानी दिल्ली-एनसीआर में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही 60-70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है.

By: JP Yadav | Published: June 6, 2026 8:46:00 PM IST

Delhi Weather Update 7 June 2026: रविवार को क्या होगी बारिश? आएगी आंधी भी; क्या कहता है IMD का अलर्ट
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Delhi Weather Update 7 June 2026: पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती संचरण और अब मॉनसून 2026 की दस्तक के बाद देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दक्षिण के राज्यों में शुमार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से लेकर अब गोवा तक मौसम बदला गया है. यहां पर भारी बारिश का दौर कभी भी शुरू हो सकता है. अगले सप्ताह से मॉनसून तेजी से रफ्तार भरेगा और कई अन्य राज्यों को भी अपनी चपेट में ले लेगा. कुल मिलाकर मॉनसून की बारिश से देश के कई राज्यों में बरसात का मौसम शुरू होगा.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के मुताबिक,  रविवार (7 जून, 2026) को यूपी, बिहार समेत देश के 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इनमें मॉनसून के चलते होने वाली बारिश भी शामिल है. कई राज्यों में आंधी के चलते 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी. पूर्वी भारत के राज्यों में आंधी-बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि पहाड़ी राज्यों में मौसम बिगड़ने का अलर्ट है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और आंधी होने का अलर्ट जारी है.  

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कहां-कहां होगी बारिश

यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा और मेघालय में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. कई राज्यों में आंधी चलने का भी अलर्ट है. 

दिल्ली-एनसीआर में कैसे रहेगा मौसम 

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही थी, लेकिन शनिवार (6 जून) को गर्मी ने मुसीबत बढ़ा दी. तेज धूप के बीच लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा. इस बीच IMD के अनुसार, दिल्ली-एनसीार में रविवार (7 जून, 2026) को आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी, नूंह और महेंद्रगढ़) में 7 जून को भी भारी बारिश होगी और आंधी भी चलने का अलर्ट है. इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट है.

रविवार को क्या रहेगा तापमान

वहीं, राजधानी दिल्ली में रविवार (7 जून,  2026) को न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. अगर बारिश हुई तो शाम तक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है. 

यह भी पढ़ें: कौन थे दीपेंद्र? गर्लफ्रेंड देवयानी राणा से शादी से इन्कार किया तो माता-पिता समेत 9 लोगों को मार डाला

Tags: Delhi Weather Update
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