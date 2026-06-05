Weather Update 6 June 2026: अगले 24-46 घंटे तक क्या दिल्ली-एनसीआर में होगी बारिश? घर से निकलने से पहले जान लें IMD का लेटेस्ट अलर्ट

Weather Update 6 June 2026: पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के चलते उत्तर भारत के करीब-करीब सभी राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है. पिछले कई दिनों से दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत 15 से अधिक राज्यों में बारिश हो रही है. इसके साथ आंधी के चलते लोगों को परेशानी भी हो रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, शनिवार (06 जून, 2026) को देश के कई राज्यों में बारिश का असर देखने को मिलेगा. IMD ने अपने ताजा पूर्वानुमान में यूपी-बिहार समेत 17 राज्यों में भारी बारिश के साथ-साथ तूफान का अलर्ट जारी किया है.

कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई दिनों से या कहें सप्ताह की शुरुआत से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान में बताया गया है कि देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शनिवार (6 जून, 2026) को भी भारी बारिश होने का अलर्ट है. इसके साथ ही आंधी की चेतावनी भी जारी की गई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के चलते कहीं-कहां जलभराव देखा जा सकता है.

कितना रहेगा तापमान

IMD के अनुसार, 6 जून को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना के बीच दिल्ली-एनसीआर के लोगों को संभलकर यात्रा करने की सलाह दी है. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि तेजरफ्तार हवाओं के चलने से सतर्क रहने की जरूरत है. पेड़ या फिर खंबों के आसपास ना खड़े हों.

रविवार को भी छाए रहेंगे बादल

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में रविवार तक आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है. IMD ने सोमवार, 8 जून से आसमान मुख्य रूप से साफ़ रहने का अनुमान लगाया है. इसके बाद यानी मंगलवार से गुरुवार के लिए मौसम के पूर्वानुमान में मुख्य रूप से साफ आसमान और दिन के समय 20-30 किमी/घंटा की तेज़ ज़मीनी हवाएं चलने की बात कही गई है. कुल मिलाकर अगले सप्ताह भी दिल्ली-एनसीआर में गर्मी से राहत मिल सकती है.

वहीं, बारिश के चलते दिल्ली की हवा की गुणवत्ता ‘मॉडरेट’ (ठीक-ठाक) श्रेणी में बनी रही. शुक्रवार सुबह 10:05 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 148 दर्ज किया गया. मौसम विभाग की मानें तो जून महीने में रोज़ाना के औसत AQI में अब तक लगातार बढ़ोतरी देखी गई. महीने के शुरुआती दो दिनों में यह 105 से बढ़कर 106 हो गया, फिर 3 जून को इसमें लगभग 40 पॉइंट की उछाल आई और यह 143 हो गया, और 4 जून को यह 21 पॉइंट और बढ़कर 164 पर पहुंच गया.