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दिल्ली-एनसीआर में क्या शुक्रवार को भी होगी झमाझम बारिश? अभी जान लीजिए IMD का लेटेस्ट अलर्ट

Delhi Weather Update 05 June 2026: दिल्ली और एनसीआर शुक्रवार (05 जून, 2026) को भी हल्की बारिश का अलर्ट है.

By: JP Yadav | Published: June 4, 2026 7:59:21 PM IST

दिल्ली-एनसीआर में 5 जून को भी बारिश
दिल्ली-एनसीआर में 5 जून को भी बारिश


Delhi Weather Update 05 June 2026: पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती संचरण और मॉनसून 2026 की एंट्री के चलते देशभर के मौसम का मिजाज बदल दिया है. एक ओर दक्षिण पश्चिम मॉनसून के चलते केरल समेत दक्षिण के कई राज्यों में बारिश का दौर तेज होने वाला है तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से उत्तर भारत में बारिश और आंधी ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है. बदलते मौसम और मॉनसून के चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के मुताबिक, शुक्रवार (05 जून, 2026) दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के केरल में दस्तक देने के बाद बारिश का अलर्ट है, तो दूसरी ओर दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. 

देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों की बात करें तो राजधानी समेत एनसीआर के इलाकों में शुक्रवार (05 जून, 2026) फिर से आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग की ओर से 5 जून को येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है. इसका मतलब यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, शामली, बागपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़) में हल्की बारिश का अलर्ट है. इसके अलावा कई जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती है. 

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शुक्रवार को कैसा रहेगा तापमान

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली-NCR में बचे सप्ताह के दिनों में बारिश और आंधी-तूफान आने की संभावना है. कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद दिल्ली में 5 जून को भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा. इसके अलावा, सुबह और हल्की हवाएं लोगों को गर्मी से निजात दिलाएंगी. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बारिश के चलते दिल्ली में हवा साफ होगी और वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलेगी. 

गुरुवार शाम को हुई झमाझम बारिश

मौसमी बदलाव और पश्चिमी विक्षोभ के चलते गुरुवार को दोपहर बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया.  कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, इसके चलते जलभराव और फिर ट्रैफिक जाम भी देखा गया. IMD के मुताबिक, शनिवार (6 जून, 2026) को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं, रविवार को  न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

Tags: Delhi Weather Update
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