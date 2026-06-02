Delhi Weather Update 3 June 2026: निकाल लें छतरी, दिल्ली-एनसीआर में होगी बारिश; 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी

Delhi Weather Update 3 June 2026: पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के एक्टिव होने से देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों के मौसम का मिजाज बदला हुआ है. 3 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते बारिश फिर से तेज होगी. बारिश का यह सिलसिला 3 जून के साथ-साथ 4 जून को भी जारी रहेगी. इसके बाद रविवार (7 जून, 2026) के बाद मौसम साफ होने और गर्मी बढ़ने के आसार हैं. राहत की बात यह है कि दिल्ली में लू की वापसी नहीं होने जा रही है, लेकिन उमस वाली गर्मी लोगों के लिए मुसीबत बनेगी.

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार (3 जून, 2026) को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत में सक्रिय होगा. इसके असर से देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है, वहीं बुधवार और गुरुवार को दिल्ली में बारिश होगी, जबकि 7 जून तक मौसम में बदलाव होने के कोई आसार नहीं हैं.

दिल्ली-एनसीआर में वीकेंड तक कैसा रहेगा मौसम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली औ एनसीआर में शहरों में 3 और 4 जून को आंधी के साथ-साथ बारिश होगी. इसके चलते मौसम विभाग की ओर से दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में बुधवार (3 जून, 2026) को सुबह से ही घने बादल आसमान में छाए रहेंगे. सुबह से लेकर शाम तक कभी भी हल्की बारिश भी होने की संभावना है.

एनसीआर में कहां-कहां हो सकती है बारिश

फरीदाबाद

गुरुग्राम

मेवात

नूंह

रोहतक

सोनीपत

पलवल

रेवाड़ी

झज्जर

पानीपत

भिवानी

चरखी दादरी

महेंद्रगढ़

मेरठ

गाजियाबाद

नोएडा

ग्रेटर नोएडा

बुलंदशहर

बागपत

हापुड़

शामली

मुजफ्फरनगर

चलेगी 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा

आसमान में बादल छाने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में बारिश के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी IMD की ओर से जताई गई है. मौसम विभाग ने एनसीआर के जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है. IMD के वैज्ञानिकों के अनुसार, रविवार (7 जून, 2026) से दिल्ली-एनसीआर में फिर से आसमान साफ हो जाएगा. अगले सप्ताह की शुरुआत से ही तापमान में बढ़ोतरी के आसार बन रहे हैं. इससे गर्मी में फिर से इजाफा होगा.

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