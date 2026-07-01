Delhi Weather: हीटवेव को बाय-बाय! दिल्ली में दिन में छाया अंधेरा, अगले 48 घंटे तेज बारिश का अलर्ट

Delhi Weather | Aaj Hogi Barish: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही है. कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद अब दिल्लीवालों को राहत मिलती नजर आ रही है. मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों के लिए नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, और दिल्ली में कुछ स्थानों बिजली कड़कने और झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है.

गर्मी से मिलेगी राहत

उमस भरी गर्मी ने दिल्लीवालों को दुखी किया हुआ था. हालांकि, आज सुबह से मौसम ठंडा-ठंडा लग रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले सप्ताह भर बारिश दिल्ली को भिगाने वाली है. बुधवार से तापमान में कमी भी दर्ज की जाएगी. मौसम विभाग भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है.

दिल्ली का न्यूनतम तापमान

मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री तक दर्ज किया गया था. दिन में बादलों का आना-जाना लगा रहा और तेज धूप निकली. दिल्ली में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आज हल्की बारिश हो सकती है.

दिल्ली में हीटवेव में कमी

मौसम की स्थिति में सुधार के बावजूद, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में 30 जून को भी हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है. हालांकि, IMD को उम्मीद है कि 4 जुलाई तक उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा क्योंकि मॉनसून की हवाएं तेज़ होंगी और बारिश ज़्यादा होगी.

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आज दिल्ली में वायु गुणवत्ता

आज दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है. कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 100 से 200 के बीच दर्ज किया गया है, जो सामान्य लोगों के लिए स्वीकार्य माना जाता है. हालांकि, अस्थमा, एलर्जी या सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को लंबे समय तक बाहर रहने से बचना चाहिए. तेज हवाओं और बारिश की संभावना के कारण प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है. विशेषज्ञों की सलाह है कि सुबह और शाम के समय जरूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल करें और वायु गुणवत्ता से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें.

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