Home > दिल्ली > Delhi Weather Update 08 June 2026: दिल्ली-एनसीआर में कब होगी बारिश और कब गर्मी करेगी परेशान, IMD का अलर्ट जानकर घर से निकलें

Delhi Weather Update 08 June 2026: दिल्ली-एनसीआर में कब होगी बारिश और कब गर्मी करेगी परेशान, IMD का अलर्ट जानकर घर से निकलें

Delhi Weather Update 08 June 2026: दिल्ली-एनसीआर में इस सप्ताह मौसम मिलाजुला रहेगा. शुरुआत 3 दिन तक गर्म मौसम रहने की संभावना है, जबकि बचे तीन दिन बारिश होगी.

By: JP Yadav | Published: June 7, 2026 9:23:43 PM IST

delhi weather update 08 june 2026: दिल्ली-एनसीआर में पूरे सप्ताह मिलाजुला रहेगा मौसम?
delhi weather update 08 june 2026: दिल्ली-एनसीआर में पूरे सप्ताह मिलाजुला रहेगा मौसम?


Delhi Weather Update 08 June 2026: पश्चिमी विक्षोभ के चलते पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और आंधी का सिलसिला जारी था. इसकी वजह से भीषण गर्मी, लू और तेज धूप से राहत मिली हुई थी, लेकिन अब राहत का दौर खत्म होने वाला है. सोमवार (08 जून, 2026) से दिल्ली-एनसीआर में मौसम अपने अलग ही मिजाज और अंदाज में नजर आने वाला है.  दिल्ली और एनसीआर के शहरों में सोमवार से न्यूनतम और अधिकतम  दोनों ही तरह के तापमान में इजाफा होगा. इतना ही नहीं, तेज धूप और गर्मी ऊपर से लोगों की टेंशन बढ़ाएगी. अगले 3 दिन तक दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहोरं में मौसम गर्मी रहने की संभावना है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, इस पूरे सप्ताह (8 जून से 13 जून तक) दिल्ली में मौसमी उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिलेगा. तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच उमस भी लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है. यह सिलसिला जून के अंतिम सप्ताह यानी मॉनसून के दिल्ली में दस्तक देने तक जारी रह सकता है. इस बार भी दिल्ली में मॉनसून 2026 के 27 जून के दस्तक देने की संभावना है.

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3 दिन कैसा रहेगा तापमान 

IMD के मुताबिक, दिल्ली में सोमवार (8 जून, 2026) को जहां न्यूनतम तापमान 31 डिग्री के आसपास रहेगा तो वहीं, अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है.इसके अगले दिन मंगलवार (09 जून, 2026) को न्यूनतम तापमान 32 डिग्री तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री पर पहुंचेगा. यानी गर्मी में लगातार इजाफा होगा.

इसी कड़ी में बुधवार ( 10 जून, 2026) को मौसम में बदलाव के साथ तापमान में 1 प्रतिशत की गिरावट रहेगी. मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में आंधी आ सकती है और हल्की बूंदाबांदी से होने से राहत मिलेगी. इसके चलते न्यूनतम तापमान 41 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री पर पहुंच सकता है.  कुल मिलाकर गर्मी से रही बुधवार तक राहत नहीं मिलने वाली है. 

11 जून को दिल्ली-एनसीआर में होगी बारिश!

IMD के मुताबिक,  सप्ताह के मध्य में यानी गुरुवार (11 जून) को दिल्ली-एनसीआर में  अधिकतम तापमान 37 डिग्री, जबकि न्यूनतम 25 तक रहने की संभावना है. इसके अगले दिन शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पर पहुंचेगा.

वीकेंड यानी शनिवार (13 जून, 2026) को बारिश होगी, जिसके बाद 35 डिग्री से लेकर 28 डिग्री और रविवार (14 जून, 2026) को इजाफा होने के साथ  न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री के करीब रहेगा.

Tags: Weather Update
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