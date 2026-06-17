Delhi Weather: राजधानी का मौसम हुआ रोमांटिक, 21 जून तक भीगी-भीगी रहेगी दिल्ली, बारिश और ठंडी हवाओं से मिलेगा सुकून

Delhi Weather Update | Kab Hogi Barish: दिल्ली में आज का मौसम काफी सुहावना और रोमांटिक रहने वाला है. बारिश और तेज ठंडी हवाएं गर्मी से राहत दिलाने का काम करेंगी. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने हल्की बारिश के साथ तेज हवाओं का अनुमान जताया है. मंगलवार को भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली थी. IMD के मुताबिक, 21 जून तक बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है. जिससे दिल्लीवालों को भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी. मंगलवार, 16 जून को अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री तक दर्ज किया गया था.

दिल्ली में बारिश का अलर्ट

मुख्य रूप से हवा पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है, जिसकी स्पीड सुबह के समय 15 kmph तक पहुंच सकती है.” IMD ने कहा, “दोपहर के समय हवा की स्पीड पश्चिम दिशा से 25 kmph तक बढ़ जाएगी. शाम और रात के समय हवा की स्पीड कम होकर दक्षिण-पश्चिम दिशा से 15 kmph तक हो जाएगी.”

18 जून से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 18 जून से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है. इसके असर से अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. हालांकि इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. वहीं, न्यूनतम तापमान भी अगले कुछ दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, लेकिन बाद में इसमें भी ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है.

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IMD ने जारी किया अनुमान

IMD के अनुमान के मुताबिक, गुरुवार को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और 20 से 22 जून के बीच 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. हवा की गुणवत्ता (AQI) में भी थोड़ा सुधार देखा गया है. मंगलवार को AQI 116 दर्ज किया गया, जो ‘मॉडरेट’ यानी संतोषजनक श्रेणी में रहा. इससे पहले सोमवार को AQI 151 था.

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