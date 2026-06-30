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Delhi Weather: भीषण गर्मी से झुलस रही दिल्ली! 40 के पार पहुंचा, आंधी-बारिश के आसार

Delhi Weather Update: दिल्ली में भीषण गर्मी और उमस जारी है, तापमान 40 डिग्री से ऊपर है. मंगलवार से तेज हवाओं और बारिश के कारण राहत मिलने और तापमान में गिरावट की संभावना है.

By: Preeti Rajput | Published: June 30, 2026 8:51:34 AM IST

भीषण गर्मी से झुलस रही दिल्ली!
भीषण गर्मी से झुलस रही दिल्ली!


Delhi Weather Update: भीषण गर्मी और उमस ने दिल्लीवालों का जीना मुश्किल कर दिया है. सोमवार को भी राजधानी का मौसम काफी गर्म रहा. सुबह साढ़े आठ बजे ही हीट इंडेक्स 40.6 डिग्री तक दर्ज किया गया. हालांकि, मौसम विभाग के मुताबिक, आज मंगलवार से थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है. आंधी और हल्की बारिश के आसार भी हैं. जिसके कारण पारा थोड़ा नीचे पहुंच सकता है. सोमवार को कई इलाकों में लू ने लोगों को परेशान किया. दिन और रात दोनों समय गर्मी और उमस के कारण लोगों को पसीना भी नहीं सूख पाया. सोमवार को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री तक दर्ज किया है. जो सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा रहा. 

मौसम विभाग ने दी जानकारी 

भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार, 30 जून को दोपहर के समय तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. जिसके कारण अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रह सकता है. हालांकि, उमस लोगों को परेशान कर सकती है. 1 जुलाई को आंधी-बारिस का अलर्ट भी जारी किया गया है. जिसके कारण अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने की उम्मीद है. 

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मौसम विभाग का सिस्टम फेल

गर्मी अपने चरण पर पहुंच चुकी है, जिसके कारण मौसम विभाग का भी सिस्टम फेल हो चुका है. तकनीकी खामी के कारण सोमवार को दिल्ली का हीट इंडेक्स जारी नहीं किया गया. वहीं, प्रेस बुलेटिन भी शाम 5 बजे तक नहीं पहुंचाया गया. बीते दो दिनों से दिल्ली का हीट इंडेक्स 50 डिग्री से ऊपर बना रहा है. जिसके कारण दिल्ली की गर्मी अब इंटरनेशनल चर्चा बन चुकी है. ऐसे में सोमवार को हीट इंडेक्स की जानकारी मिलना बंद हो गई. जिसके कारण मौसम विभाग के प्रेस बुलेटिन, मंथली शीट भी नहीं अपडेट हुए. मौसम विभाग ने इसे तकनीकी खराबी बताया है. 

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दिल्ली में मॉनसून कब आएगा?

स्काईमेट के अनुसार, अगर हालात अच्छे रहे तो राजधानी शहर में 4 जुलाई को मॉनसून आने की उम्मीद है. स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत ने कहा, “आम तौर पर, मानसून 27-28 जून के आसपास दिल्ली पहुंचता है, जिसके बाद टेम्परेचर कम होने लगता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. हालांकि, इस साल मानसून में लगभग एक हफ़्ते की देरी हो सकती है. पाकिस्तान से आने वाली सूखी पश्चिमी हवाएं टेम्परेचर को ज़्यादा बनाए हुए हैं, जबकि अरब सागर से आने वाली दक्षिण-पश्चिमी हवाएं भी दिल्ली पहुंच रही हैं और ह्यूमिडिटी बढ़ा रही हैं.”

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Tags: Aaj Ka MausamRain Alert in Delhi NCRtoday weatherWeather Update
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