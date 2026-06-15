Delhi Weather: आज होगी दिल्ली में बारिश, अगले 7 दिन गर्मी और तेज धूप से रहेंगे बेहाल; मौसम विभाग ने दी जानकारी

Aaj Hogi Barish: दिल्ली की सुबह आज मौसम के बदले हुए मिजाज के साथ शुरू हुई. जैसे ही सूरज निकलने की उम्मीद थी, आसमान में घने बादलों ने डेरा डाल लिया. ठंडी हवाओं के साथ छाए इन बादलों ने राजधानी के लोगों को तेज धूप और उमस से बड़ी राहत दी. कई इलाकों में मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने हल्की ठंडक का एहसास किया. सुबह-सुबह का यह नजारा किसी सुहाने मौसम का संकेत दे रहा था, जिससे लोगों को बारिश की भी उम्मीद जगी है. मौसम के इस बदलाव ने दिल्ली का माहौल पूरी तरह खुशनुमा बना दिया.

मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, आज राजधानी में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश देखनो को मिल सकती है. 60 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है. साथ ही आज के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया. सोमवार को अधिकतम तापमान 38 से40 डिग्री सेल्सियस और 25 से 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने वाला है.

आज गर्मी से मिलेगी राहत

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते दिल्लीवाले पिछले कई दिनों से राहत महसूस कर रहे हैं. लेकिन, आने वाले दिनों में पारा चढ़ने वाला है. दिल्ली के तापमान में 3 से 4 सेल्सियस तक बढ़ोतरी के संकेत हैं. पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई दिनों से दिल्ली में हल्की बारिश और तेज हवा देखने को मिली है.

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44 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

राजधानी में एक बार फिर से तपती गर्मी का एहसास होने वाला है. सुबह से ही तेज धूप निकलना शुरू हो जाएगी और 10 बजे तक काफी अधिक तापमान हो डाएगा. गर्म हवाएं दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेगी. शनिवार तक दिल्ली का तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. हालांकि, इस दौरान हवा साफ बनी हुई है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 के अंक पर था.

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