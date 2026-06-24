Delhi Weather 24 June 2026: कल दिल्ली में मौसम ने लिया U-turn, जानें आज कैसा रहेगा मौसम, गरजेंगे बादल या चढ़ेगा पारा?

Delhi Mein Aaj Ka Mausam 24 June 2026: राजधानी दिल्ली में मंगलवार को मौसम ने कुछ ही घंटों में दो अलग-अलग रंग दिखाए. सुबह से लेकर दोपहर तक तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान रखा, लेकिन दोपहर बाद अचानक चली धूल भरी आंधी और बारिश ने पूरे माहौल को बदल दिया. मौसम में आए इस बदलाव का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दिया, जहां कई इलाकों में पारा 14 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नीचे आ गया.

मंगलवार दोपहर करीब दो बजे तक दिल्ली में भीषण गर्मी का असर बना हुआ था. सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. हालांकि इसके बाद मौसम ने अचानक करवट ली और घने बादलों के साथ तेज आंधी चलने लगी. कई इलाकों में बारिश होने से तापमान तेजी से नीचे आया.

तेज हवाओं ने बढ़ाया असर

आंधी के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में तेज रफ्तार हवाएं चलीं, पालम क्षेत्र में हवा की गति 91 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जबकि पूसा में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दर्ज की गई. पीतमपुरा में भी हवाएं 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलीं. तेज हवाओं और बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी.

आज का मौसम

मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार यानी आज भी भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इसके अलावा शुक्रवार और शनिवार को भी दिल्ली में धूल भरी तेज आंधी के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.

दो सप्ताह बाद फिर सक्रिय हुआ मॉनसून

अल नीनो के प्रभाव से करीब दो सप्ताह तक कमजोर पड़ा मॉनसून अब दोबारा एक्टिव होता दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले पांच से छह दिनों में मॉनसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और आसपास के इलाकों तक पहुंच सकता है. हालांकि दिल्ली में तय समय 27 जून तक मॉनसून के पहुंचने की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है.