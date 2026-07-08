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Delhi Weather: बंद कर दें Cooler-AC! आज राजधानी में आसमान से बरसेगी राहत; आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी

Delhi Weather: बुधवार (8 जुलाई) को दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली और मॉनसून के सक्रिय होने का संकेत मिला.

By: Heena Khan | Published: July 8, 2026 7:15:23 AM IST

delhi-NCR Weather
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Delhi Weather: बुधवार (8 जुलाई) को दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली और मॉनसून के सक्रिय होने का संकेत मिला. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने येलो अलर्ट जारी किया है और दिन भर और बारिश, आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने का अनुमान जताया है; शाम और रात में भी बारिश का एक और दौर हो सकता है. चलिए जान लेते हैं आज सारा दिन मौसम कैसा रहने वाला है.

अचानक गिरा तापमान 

यह तब हुआ है जब राजधानी में इस साल का सबसे ज़्यादा बारिश वाला दिन देखा गया; मंगलवार को लगातार बारिश से कई दिनों की उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन इसके साथ ही सड़कों पर जलजमाव, पेड़ उखड़ने और शहर भर में ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी हुईं. तापमान में भारी गिरावट आई और पारा लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया.

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कैसा रहेगा आज राजधानी का मौसम 

मौसम विभाग ने बुधवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश तथा कुछ अलग-अलग जगहों पर मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. सुबह और दोपहर से पहले 30-40 kmph की तेज़ हवाओं (जो 50 kmph तक पहुँच सकती हैं) के साथ आंधी-तूफान की आशंका है, और दिन में रुक-रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है. MD ने लोगों को सलाह दी है कि वे आंधी-तूफान के दौरान सतर्क रहें और बिजली गिरने व तेज़ हवाओं की आशंका को देखते हुए पेड़ों या कमज़ोर ढांचों के नीचे शरण न लें. इस इलाके में मॉनसून के सक्रिय रहने की उम्मीद है और अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे गर्मी से और राहत मिलेगी.

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Tags: Aaj Ka Mausamdelhi weathertoday weather
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