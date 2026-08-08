Home > दिल्ली > Delhi Weather: दिनभर बरसेगा पानी! राजधानी दिल्ली में बची-कुची सड़कें भी होंगी तालाब में तब्दील; IMD का ऑरेंज अलर्ट

Delhi Weather: दिनभर बरसेगा पानी! राजधानी दिल्ली में बची-कुची सड़कें भी होंगी तालाब में तब्दील; IMD का ऑरेंज अलर्ट

Delhi Weather: राजधानी दिल्ली का मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है.  लगातार हो रही बारिश ने दिल्लीवालों की कंपकंपी छुड़ा दी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार, 7 अगस्त को दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया और अनुमान लगाया कि शहर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश होगी.

By: Heena Khan | Published: August 8, 2026 6:30:48 AM IST

बारिश से तापमान में आई बड़ी गिरावट
बारिश से तापमान में आई बड़ी गिरावट


Delhi Weather: राजधानी दिल्ली का मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है.  लगातार हो रही बारिश ने दिल्लीवालों की कंपकंपी छुड़ा दी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार, 7 अगस्त को दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया और अनुमान लगाया कि शहर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश होगी. गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी और NCR के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर भारी जलजमाव हो गया. चलिए जान लेते हैं आज दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है. 

दिल्ली, गुड़गांव में बारिश

इस बीच, दिल्ली में शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी बारिश जारी रहेगी. IMD ने 8 अगस्त को दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के कुछ इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, दक्षिण-पूर्व दिल्ली और दक्षिण दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया. वहीं, उत्तर दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा इलाके के लिए बहुत ज़्यादा बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

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दिनभर होती रहेगी बारिश 

8 अगस्त के लिए IMD ने अनुमान लगाया है, दिल्ली में आम तौर पर बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है. शाम/रात में भी कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है.

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Tags: Aaj Ka Mausamdelhi weatherMonsoon 2026today weather
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