Delhi Weather Today: तूफानी बारिश और ठंडी-ठंडी हवाएं! फिर पानी से ‘खचाखच’ भरेंगी दिल्ली की सड़कें; IMD अलर्ट

Delhi Weather | Heavy Rain IMD Alert: राजधानी दिल्ली में पिछले दो दिन से तेज बारिश होने के कारण कई इलाके पानी से जलमग्न हो गए हैं. लेकिन इस बारिश ने दिल्ली के तापमान में अच्छी खासी गिरावट की है. वहीं रोज यात्रा कर रहे दिल्लीवासियों को ट्रैफिक और पानी भरने जैसी समस्याओं से होकर गुजरना पड़ रहा है. वहीं सवाल है कि अब राजधानी दिल्ली में ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और क्या आज यानी 6 सितंबर को भी दिल्ली में बारिश होने के आसार हैं. चलिए जान लेते हैं इसे लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है?

आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक, आज राजधानी दिल्ली में 6 सितंबर को देर शाम तक तेज तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएँ चलने की उम्मीद है. वहीं, 6 सितंबर को दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और कम से कम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: Gold Jewellery Rules: घर में कितना सोना रखना होगा सुरक्षित? कितने ग्राम गोल्ड पर इनकम टैक्स नहीं करेगा पूछताछ, जानें क्या हैं नियम

14 राज्यों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, बल्कि कई और शहरों में भी तेज बारिश का प्रकोप देखने को मिलेगा. देश भर में मॉनसून के ज़ोरदार कहर के बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज, 6 सितंबर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी अलर्ट है.

ये भी पढ़ें: CONCOR Vacancy: रेलवे के इस कंपनी में नौकरी की भरमार, बस चाहिए ये डिग्री, 160000 है सैलरी